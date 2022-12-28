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彰檢共提13人當選無效之訴 議員柯振杯也入列

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署針對五合一選舉中涉嫌賄選的當選人，除了首波對包括縣議員、鄉長、鄉代等7人提出當選無效之訴，第二波再提出6人，其中當選縣議員柯振杯也入列，共已對13人提起當選無效之訴。

被提起當選無效之訴的包括5名縣議員為第一選區林茂明（無黨）、第二選區黃俊源（國民黨）、第三選區施嘉華（國民黨）、柯振杯（國民黨）、第六選區的蕭妤亘（國民黨）；2名鄉長為芳苑鄉長當選人林保玲（國民黨）、二水鄉長蘇界欽（無黨）；還有5名鄉民代表為芳苑鄉洪江懷、竹塘鄉林全、二水鄉陳昭麟、大村鄉賴英瑜、社頭鄉張聰平，1村長社頭鄉廣福村長蕭建元。

目前縣議員施嘉華、林茂明都在押中，其他如蕭妤亘、林保玲、蘇界欽等人均喊冤，表示選舉期間完全沒接到相關約談，他們也沒買票，莫名其妙被提起當選無效之訴，而最新被提起當選無效之訴的是四連霸議員柯振杯，也讓各界嘩然，再加一名當選無效。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，被提起當選無效之訴的不一定是候選人當事人被抓到，只要是競選團隊、樁腳等幫候選人買票涉賄，當選人一樣會被提起當選無效之訴。

針對檢方再針對柯振杯提當選無效之訴，柯振杯喊冤表示，當民代至今從來沒有未涉賄選買票，強調自己「清白選舉」，檢調「未審先判」，被司法及政治迫害。

柯振杯指出，選舉前他曾到早操會及慈善會發文宣，為此到調查站說明，但早操會已經收到不起訴處分，慈善會針對低收入戶發救濟物資及當時公所也發500元救助金，他只是發文宣，慈善會的人都可以作證，實在不解為何檢調會針對他提出「當選無效」之訴。

第三選區的四連霸國民黨議員柯振杯也被提當選無效之訴。圖／翻攝自臉書
第三選區的四連霸國民黨議員柯振杯也被提當選無效之訴。圖／翻攝自臉書

當選無效

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