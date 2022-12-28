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詐團凶殘電擊被害人當餘興節目 她還嘲笑：我們養了好多皮卡丘

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨案求職詐騙，詐團幹部「Ｓ姐」涉犯重罪遭檢方具體求處無期徒刑，今天移審27名羈押中被告至士林地方法院，其中傅女身穿看守所制服，一身長髮飄逸，但身形可能因看守所作息固定，明顯長胖了。

傅榆藺落網遭羈押近2個月，今天遭移審法院，身穿女子看守所灰色外套，身形與落網時明顯有落差，可能在看守所作息、用餐時間固定長胖了。

三十歲「Ｓ姐」傅女自稱受未落網的首腦「藍道」邀請加入詐團，涉負責「驗車」測試控管人頭帳戶，下令拘禁凌虐被害人，在詐團擔任要角。士林地檢署認定她涉犯私行拘禁致死3罪、加重強盜罪50罪、非法使人施用毒品罪8最、加重詐欺洗錢２４６罪起訴，具體求處無期徒刑。

傅女負責面試成員、審核、控管被害人帳戶，且看首腦「藍道」聯繫討論細節，人頭帳戶驗車後，交給境外假詐騙機房洗錢，假投資詐騙被害人計246人，詐騙金額高達3億9667萬餘元。

詐團首腦「藍道」尚未落網，他曾在群組稱「沒有分強不強控，不乖就是揍」還指使控員「全身電療」被害人頭部、肚皮、四肢遭電擊。

淡水據點控員幹部呂政儀，聽從指示電擊凌虐被害人，當成三餐飯後餘興節目，還以電集棒電擊被害人生殖器，並開監控給幹部觀看。傅榆藺還在群組留言嘲笑「我們養了好多皮卡丘」

台版柬埔寨詐騙案，遭求處無期徒刑的詐團幹部「Ｓ姐」傅榆藺，今天遭移審士林地方法院。記者曾原信／攝影
台版柬埔寨詐騙案，遭求處無期徒刑的詐團幹部「Ｓ姐」傅榆藺，今天遭移審士林地方法院。記者曾原信／攝影
台版柬埔寨詐騙案，遭求處無期徒刑的詐團幹部「Ｓ姐」傅榆藺，今天遭移審士林地方法院。記者曾原信／攝影
台版柬埔寨詐騙案，遭求處無期徒刑的詐團幹部「Ｓ姐」傅榆藺，今天遭移審士林地方法院。記者曾原信／攝影
台版柬埔寨詐騙案，遭求處無期徒刑的詐團幹部「Ｓ姐」傅榆藺，今天遭移審士林地方法院。記者曾原信／攝影
台版柬埔寨詐騙案，遭求處無期徒刑的詐團幹部「Ｓ姐」傅榆藺，今天遭移審士林地方法院。記者曾原信／攝影

詐騙 洗錢 詐欺 柬埔寨

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