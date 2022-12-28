涉現金賄選 新店烏來區民代表、福山里長遭訴
新北市烏來區區民代表蔡成雄及福山里里長陳春櫻，涉嫌於今年9月間，各以2000元現金向選民買票賄選，事後雙雙當選。台北地檢署今依違反選罷法起訴蔡成雄、蔡妻連淑芬及陳春櫻3人，並對蔡、陳2人提起當選無效之訴。至於收錢的李姓選民則在書寫悔過書後，給予緩起訴處分。
檢方調查，上述3人因分別參選烏來區民代表及福山里里長，於9月1日下午，在新北市新店耕莘醫院12樓電梯口，與李姓選民相約見面。雙方碰面後，蔡男以現金2000元向李男買票賄選，陳女也透過連女以同樣金額現金賄選。
台北地檢署本月1日指揮調查局新北市調查處、海山分局展開搜索，並約談蔡、連、陳、李共4人到案，李男則當場坦承收下蔡、陳兩方共4000元，訊後檢察官聲押蔡、連2人獲准，陳女則以10萬元交保候傳。
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