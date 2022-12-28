新北議員蔡淑君、黃俊哲 被提當選無效之訴

國民黨籍新北市議員蔡淑君、民進黨籍新北市議員黃俊哲，因捲入賄選，今天被新北地檢署提起當選無效之訴。

檢方調查，蔡淑君因上屆得票較前屆落後，且選區有新人出面，認為選情緊繃，涉嫌與長期經營林口營造工程、有與議員配合需求的董姓營造公司負責人，以及為即將到來的社區委員改選而力求表現的藍姓社區主委一起，由營造商提供給藍姓社區主委所在的社區鋪設65坪的地坪，施工費高達62萬餘元，蔡淑君並在鋪好後參與啟用儀式，還拍照並將照片與感謝狀貼在社區電梯布告欄中。

另外蔡淑君又找到林口國宅的管理委員會，出資9至18萬元不等，請廠商到社區內剪修樹木與植栽，並在抽到候選人3號次後，在管委會舉辦區權人大會中，公開稱「是否覺得光線變好了？這次社區樹木的修剪都是我贊助，廠商與我關係很好，所以修剪樹木都不會收錢，免費贊助給社區...」，並以「現在是選舉期間，不應該講選舉語言...願意當大家之靠3（山）」並做出3號手勢，企圖以此向社區住戶賄選。

由於往年並無蔡淑君贊助高額工程費的情形，且董姓廠商扣案手機內訊息證明，工程捐贈與蔡淑君選情有關，檢方今依選罷法起訴蔡淑君、藍姓社區主委與董姓廠商，並對蔡淑君提當選無效之訴。