張淑娟：三個月來沒接過周玉蔻一通道歉電話

中國小姐張淑娟控告名嘴周玉蔻、蔡玉真涉嫌妨害名譽案，台北地檢署今首度開庭，張淑娟在庭訊結束受訪時離去透露，三個月來沒有接過周玉蔻一通道歉電話。被問到是否可能與周和解？張淑娟說「殺人不過頭點地」，今天被綁架是她的名節，「如果有一天是你，被人家丟到街上，頭都砍掉了，對方跟你說道歉，你會接受嗎？」

張淑娟說，自己等這天已等三個多月了，三個月來是痛不欲生，自己從來沒有活得這麼痛苦，每一天、每一秒活下去對她來說都是折磨。她形容周玉蔻、蔡玉真指稱她是晶華飯店滾床單女主角的暴行，是把人家衣服脫光了丟到大街上，腳筋都砍斷，現在要說對不起，因為自己父母都已過世，「如果你有女兒，如果你有媽媽，如果你有姐姐，如果你有妹妹，將心比心，你想一想我這三個月是怎麼活下來的？」

張淑娟表示，這三個月來她甚至不敢出門，還要東海大學的老師們空投食物，親友們也會傳簡訊安慰，因為家人只剩下妹妹和姊姊，這些事她連外甥都不敢講，怕他們會擔心。自己並沒有那麼勇敢，「如果有一個人衣服被脫光丟在街上，他不去自殺是很難的」，她去精神科拿藥吃，劑量從一顆吃到四顆，「我不知道這樣子對別人的人，他們怎麼可以出國去玩？怎麼可以安心？怎麼可以在節目上繼續講話？」