屏東議員王景山濫倒廢棄物獲利千萬遭起訴 今一審判決出爐

國民黨屏東縣第2選區議員王景山，因與人共同經營的堆肥場未依許可程序處理廢棄物並任意堆置，被屏東地檢署依違反廢棄物清理法起訴；屏東地院今依廢棄物清理法第46條第4款及第3款，判王男有期徒刑1年4個月，緩刑4年，應向公庫支付10萬元，可上訴。

王景山今年6月獲國民黨提名參選，7月就被屏東地院裁定羈押禁見，8月獲釋後向外公開表示，堆肥場僅在肥料製程上有些微瑕疵，沒有參雜不合法的廢棄物，並未汙染土地，此次風波似未影響選情，王景山仍在年底的九合一大選中順利連任。

檢方調查，財夯推肥場是由王景山和莊姓男子共同持有經營，並由王姓民眾擔任場區負責人，收費處理來自台北市、新北市、高雄市等地的蔬果殘渣和廚餘。但場區疑似管理不當，環境惡劣臭氣熏天，屢遭民眾檢舉，自2019年起已違規多達35次，遭環保局開罰近200萬元。

日前忍無可忍的民眾向保七總隊報案，檢警隨即成立專案小組夥同環保人員到場採樣、調查相關證據，並於偵結後以違反廢棄物清理法起訴王景山、莊男、場區負責人王男等3人。據調查，堆肥場因場區人力及設備不足，自110年11月至111年1月間，聯繫其他4間公司將未經核可程序處理的廢棄物，運輸他處任意堆置，由此獲利高達6400萬元以上。

檢方表示，王男公司收取高額處理費，卻直接將沒有經加工處理的果菜殘渣傾倒堆放在土地上，由此賺取暴利，為保全追徵犯罪所得，已查扣王景山等人部分財產，並且強調，就算是無毒的廚餘只要任意堆置就是廢棄物。