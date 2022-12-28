屏東萬丹農會理事長詐公糧價款 二審從輕改判

屏東萬丹鄉農會前理事長李麗卿，與鄉代鍾量藉公糧收購價高於市價機會，已人頭農民申報公糧，再以較低成本購入的稻穀充當公糧繳納，賺取價差，屏東地院一審依詐欺取財、偽造文書等罪，判李、鍾4年徒刑，得易科罰金部分合併判7月，兩人不服上訴。

今高雄高分院宣判，認為李、鍾雖詐取公糧收購款，但農糧署仍有取得稻穀，且兩人扣除購入稻穀成本後，實際得利低於檢方認定的詐欺款項，2人犯下的6項罪名從輕改判3月至1年6月不等徒刑，但二審並未定合併應執行刑，法官認為應等判決確定後，由檢方聲請合併。

農糧署每年期稻穀收成時，會以高於市價的保證價格，向農民收購公糧稻穀，農民繳交公糧前，則要先向農會申報種稻面積及土地位置，經會審查後，再核發「核定通知單」給農民，讓農民依通知單內容報繳公糧，不得由他人代繳或拿其他來源的稻穀充當公糧繳交。

2013年間，時任萬丹鄉農會理事長的李麗卿，發現公糧收購價格均高於市價，因此與鍾量等人合謀，利用人頭農民申報公糧取得「核定通知單」，製造虛偽的公糧繳交額度，再以低成本購入稻穀，由人頭農民繳交後賺取價差，若稻穀市場有變動，則將農會保管的公糧售出套現。

由於收購稻穀需要鉅額資金，李麗卿還與時任縣議員的郭再添借款400萬元，聯合李姓、郭姓、沈姓糧商及農會職員等人共同詐取公糧價款，粗估不法獲利高達上百萬，涉案8人均被屏東地檢署起訴。

屏東地院審理時，李麗卿否認詐領公糧價款，稱公糧採購業務不是農會理事長職權，不清楚過程；鍾量則坦承有向農民收購稻穀，並送往農會倉庫，所得款項有匯入李麗卿人頭帳戶，但她是擔心農民沒繳公糧會被取消資格，才幫農民忙，並不是他去找人頭。

屏東地院綜合相關事證，不採信李麗卿等人說法，依偽造文書、詐欺等罪，判李麗卿、鍾量有期徒刑4年，得易科罰金部分合併7個月。李姓、郭姓、沈姓糧商等人則處5至10個月不等徒刑，均緩刑2年，陳姓會計處4月徒刑，得易科罰金。