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北斗鎮長涉圖利 更一審仍判一年8月 李玄在:一定上訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮鎮長李玄在因涉及貪汙圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，今年3月停職，但他再參選鎮長並當選，更一審今天宣判，仍判刑1年8月、褫奪公權2年，李玄在得知宣判結果表示，他覺得很冤枉，一定會再上訴，希望司法還他清白。

李玄在於2017年因受鎮民請託，要清潔隊陳姓班長讓人傾倒54噸多的拆除建物事業廢棄物，涉嫌圖利，二審依貪汙圖利罪，判刑1年10月、褫奪公權2年；再則其經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，台中高分院改判6個月，得易科罰金，再併科罰金100萬元。全案再上訴最高法院後，今年6月發回更一審，今宣判。

得知宣判結果後，李玄在說，一定會再上訴，此次堅定的要參選，就是讓鄉親用選票還他清白，僅因服務請託，單純「便民服務」卻被依公務人員貪汙圖利罪法辦，他覺得很冤枉，所以用參選來捍衛自己清白，會再和律師討論上訴事宜，也相信司法會還他清白。

根據地方制度法，李今年3月停職後仍可參選鎮長，無黨參選的他此次又打敗民進黨提名的王東魚、無黨顏宏霖兩人，贏得勝選。

彰化縣政府民政處表示，依地方制度法78條規定，涉貪污治罪條例圖利罪者而停職的鄉鎮長，若依法參選，再度當選原公職並就職者，不再適用該項之規定（停職），依法可繼續擔任鎮長，除非判刑定讞，就需依第79條規定解除職務，由於縣府尚未收到判決書，其法律效果仍應依判決內容而定。

北斗鎮鎮長李玄在因涉及貪汙圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，今年3月停職，但他再參選鎮長並當選，更一審今天宣判，仍判刑1年8月，李玄在得知宣判結果表示，一定會再上訴。圖／本報資料照
北斗鎮鎮長李玄在因涉及貪汙圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，今年3月停職，但他再參選鎮長並當選，更一審今天宣判，仍判刑1年8月，李玄在得知宣判結果表示，一定會再上訴。圖／本報資料照

貪汙 地方制度法

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