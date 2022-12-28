入主離島趁現在 執行署法拍綠島4筆土地

台東縣綠島私有地稀有，法務部行政執行署花蓮分署將在明年1月3日舉行聯合法拍會，這次標的包含綠島鄉下南寮段共4筆持分完整土地，1筆底價36萬元，3筆合併底價55萬元，想要入主離島可趁現在。

執行署花蓮分署指出，法拍會拍賣4筆綠島鄉土地，特別變賣程序後減價拍賣，分別是「台東縣綠島鄉下南寮段第527地號、第115地號、116地號、117地號土地」分為甲、乙二標拍賣，土地上無建物，位於下南寮段精華地段。

甲標位於下南寮段第527地號，面積233.50平方公尺，底價為36萬元，乙標為三筆土地合併拍賣，底價為55萬元，拍賣網站上可點閱360度環景照片。

花蓮分署表示，當天另有第3次拍賣「花蓮縣新城鄉興海段1048地號」土地乙筆（應有部分3分之1），土地位置良好，底價為105萬元。想了解更多拍賣訊息，可上花蓮分署拍賣網站查詢，詳情以拍賣公告為準。