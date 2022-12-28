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入主離島趁現在 執行署法拍綠島4筆土地

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台東縣綠島私有地稀有，法務部行政執行署花蓮分署將在明年1月3日舉行聯合法拍會，這次標的包含綠島鄉下南寮段共4筆持分完整土地，1筆底價36萬元，3筆合併底價55萬元，想要入主離島可趁現在。

執行署花蓮分署指出，法拍會拍賣4筆綠島鄉土地，特別變賣程序後減價拍賣，分別是「台東縣綠島鄉下南寮段第527地號、第115地號、116地號、117地號土地」分為甲、乙二標拍賣，土地上無建物，位於下南寮段精華地段。

甲標位於下南寮段第527地號，面積233.50平方公尺，底價為36萬元，乙標為三筆土地合併拍賣，底價為55萬元，拍賣網站上可點閱360度環景照片。

花蓮分署表示，當天另有第3次拍賣「花蓮縣新城鄉興海段1048地號」土地乙筆（應有部分3分之1），土地位置良好，底價為105萬元。想了解更多拍賣訊息，可上花蓮分署拍賣網站查詢，詳情以拍賣公告為準。

在動產部分，法拍會當天上午10點，在花蓮縣警察局違規車輛保管場，拍賣中華小客貨車1輛，本次為定有底價第2次拍賣；下午3點有太平洋電線電纜公司實體股票、豐譽聯合工程公司實體股票拍賣。動產變賣物品玲瑯滿目，拼圖、積木玩具、茶具組、美髮用品、衝浪板及原民風剌繡包等查封物品，有興趣民眾可前往挑選。

執行署花蓮分署於明年1月3日舉行聯合法拍會，將法拍綠島鄉下南寮段共4筆完整土地。圖／執行署花蓮分署提供
執行署花蓮分署於明年1月3日舉行聯合法拍會，將法拍綠島鄉下南寮段共4筆完整土地。圖／執行署花蓮分署提供

花蓮 綠島 法拍

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