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僅剩13天退伍 義務役士兵彎腰開電源被砲塔壓死
義務役士兵全若堯在今年進行軍事操演時意外死亡，他被指派進行戰車檢修，過程中幫同袍開電源時遭到砲塔重壓背部，上半身嚴重受創送醫不治。檢方近日偵結，依過失致死罪起訴胡姓連長，惟考量胡男已與全男家屬和解，予以緩起訴處分。
檢方調查，陸軍第八軍團於今年7月21日在屏東恆春基地進行「聯勇操演」，義務役士兵全若堯在同日上午8時許，為配合「主官裝備檢查暨妥善率鑑定」工作，與其他3名官兵被指派進行10輛CM11戰車的保養作業，目的是讓車輛得以完成操演鑑定的狀態。
檢修過程中，全若堯為了協助開啟戰車的砲塔電源，從裝填手艙門進入砲塔室，在裝填手位置以伏身彎腰的姿勢，從砲尾環配重盤下方伸手過去試圖開啟電源，不料此時車號軍9-20349號戰車因砲塔電源異常，導致砲塔瞬間大幅度擺動上仰，砲尾環配重盤因此重壓在全男背上並卡住，周圍其他士兵見狀趕緊搶救送醫，但全男仍因肺臟撕裂傷、氣血胸、機械性窒息、頸部血腫、胸背部壓挫傷併左側多處肋骨骨折、第1及2胸椎骨折等傷重不治死亡。
檢方調查，胡姓旅長熟知相關裝備保養作業規定，軍事訓練役人員不可執行需具證照或簽證的勤務，但仍指派義務役士兵全若堯進行戰車鑑定事前保養工作，認定胡姓連長未依規定安排任務，具有過失並導致全男死亡結果，犯陸海空軍刑法第 76 條第 1 項第 5 款、刑法第 276 條之過失致死罪，而考量胡男是一時失慮且已與被害人家屬和解， 經被害人家屬同意，予以緩起訴1年處分並向公庫支付10萬元。
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