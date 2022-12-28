告周玉蔻北檢首開庭 張淑娟：痛不欲生，邪不勝正

中國小姐張淑娟不滿遭名嘴周玉蔻，指稱她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的外遇對象，今年9月26日向北檢提告。台北地檢署今首度開庭，歷經近1小時20分的開庭後，張淑娟在律師陪同下受訪，表示自己三個月來痛不欲生，但她相信邪不勝正，也相信專業的檢察官會讓真相水落石出，也謝謝社會大眾和媒體對她的支持。

張淑娟表示，過去這三個月來自己心情上的遭遇和折磨，只能說四個字「痛不欲生」，她從25歲起當選台中國小姐，代表國家出國比賽，把名聲看得比生命還重要，但她無法想像35年兩個素不相識、無冤無仇的資深媒體人，卻可以作假新聞一搭一唱，無中生有地對她進行人格羞辱，霸凌沒有麥克風的自己，泯滅人性的殘暴的手法已超越人的底線。

這三個月來，張淑娟說自己每天都瀕臨崩潰、瓦解，活在恐慌、憂鬱及被迫害的心情中，只能求助精神科服藥，否則徹夜難眠和喘不過氣，經常惡夢連連，所幸靠社會上正義的力量，有無數素不相識的女菩薩及無敵女金剛，路見不平、拔刀相助、仗義直言，其中包含了東海大學的師長、同學們，和以前華航、台塑生醫的同期同學、同事們，以及不認識她的臉書朋友們。

張淑娟同時也感謝台北地檢署的檢察官，認為檢察官今天開庭做的功課，遠比她想像得多。她相信「邪不勝正」，相信優秀的檢察官能以專業與睿智，早日讓真相水落石出，還給她一個清白和公道，還有自己原本安靜的繪畫生活，她相信檢察官能彰顯社會的正義力量，撥亂反正、正本清源，讓含冤莫白的自己得到心靈的平復。