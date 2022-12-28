告周玉蔻北檢首開庭 張淑娟：痛不欲生，邪不勝正
中國小姐張淑娟不滿遭名嘴周玉蔻，指稱她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的外遇對象，今年9月26日向北檢提告。台北地檢署今首度開庭，歷經近1小時20分的開庭後，張淑娟在律師陪同下受訪，表示自己三個月來痛不欲生，但她相信邪不勝正，也相信專業的檢察官會讓真相水落石出，也謝謝社會大眾和媒體對她的支持。
張淑娟表示，過去這三個月來自己心情上的遭遇和折磨，只能說四個字「痛不欲生」，她從25歲起當選台中國小姐，代表國家出國比賽，把名聲看得比生命還重要，但她無法想像35年兩個素不相識、無冤無仇的資深媒體人，卻可以作假新聞一搭一唱，無中生有地對她進行人格羞辱，霸凌沒有麥克風的自己，泯滅人性的殘暴的手法已超越人的底線。
這三個月來，張淑娟說自己每天都瀕臨崩潰、瓦解，活在恐慌、憂鬱及被迫害的心情中，只能求助精神科服藥，否則徹夜難眠和喘不過氣，經常惡夢連連，所幸靠社會上正義的力量，有無數素不相識的女菩薩及無敵女金剛，路見不平、拔刀相助、仗義直言，其中包含了東海大學的師長、同學們，和以前華航、台塑生醫的同期同學、同事們，以及不認識她的臉書朋友們。
張淑娟同時也感謝台北地檢署的檢察官，認為檢察官今天開庭做的功課，遠比她想像得多。她相信「邪不勝正」，相信優秀的檢察官能以專業與睿智，早日讓真相水落石出，還給她一個清白和公道，還有自己原本安靜的繪畫生活，她相信檢察官能彰顯社會的正義力量，撥亂反正、正本清源，讓含冤莫白的自己得到心靈的平復。
今年9月22日晚間，周玉蔻在她主持的民視政論性節目《辣新聞》節目中，直接點名張淑娟就是當年和蔣孝嚴在北市晶華飯店開房間的神祕女主角，事後又表示消息來源是蔡玉真，讓張淑娟深覺受辱。同年9月26日，張淑娟前往北檢對周、蔡兩人提告，不料周玉蔻也提早前往北檢門口守候，造成現場一陣混亂，過程中王、周兩女在北檢大門互罵的畫面，讓全國民眾印象深刻。
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