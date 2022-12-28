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假車禍喊「站好」近距離開槍擊斃仇家 葬儀社員工二審仍判22年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

葬儀社員工劉子琰去年在宜蘭市縣民大道二段與環市東路口製造假車禍，近距離開槍擊斃宿敵羅姓男子，也波及羅的吳姓友人，檢方依殺人罪嫌起訴，建請法官不要因他「自首」而減刑，一審判22年徒刑，台灣高等法院今維持一審判決，仍判劉22年徒刑，可上訴。

劉子琰（24歲）與羅素有怨隙、債務糾葛，他不滿家人多次被羅砸車、砸店，還被弘仁會嘉義分會成員放話圍剿，因此萌生殺意；劉去年10月19日凌晨2時許，開車尾隨羅、吳乘坐的轎車，並在路口追撞、製造假車禍，誘使羅下車察看。

羅下車了解狀況，旋遭喊名勒令「站好」，之後被劉持槍射擊，他中彈後慌忙上車，劉則站在駕駛座門外，近距離再朝羅射2槍，其中1槍射中羅左側顳部，子彈貫穿顱腦，送醫不治；吳也遭子彈打到左手橈骨骨折。

劉案發後帶槍彈到警局自首，一審認為劉有槍砲彈藥刀械管制條例前科，被判刑1年6月，獲緩刑3年，他在緩刑期間不知悔改，除了以槍彈殺人，甚至朝素不相識的吳開槍，嚴重破壞社會秩序，但認為劉自首後坦然接受警方、檢察官訊問，仍予以減刑。

案經上訴，劉坦承持槍與殺人，但表示不知車內還有吳，沒有殺人未遂犯意，供稱他不認識吳，也沒有要攻擊對方，當時他的心思全都在羅的身上，根本沒注意到車內是否有別人。

高院認為劉至今未與羅的家屬和解、賠償損害，應予以嚴懲，又劉雖然有向吳致歉，仍否認殺人未遂犯行，一審判決沒有違誤，量刑妥適，今駁回上訴。

劉子琰製造假車禍近距離開開槍擊斃羅姓男子，並波及羅的同行吳姓友人。圖／聯合報系資料照片
劉子琰製造假車禍近距離開開槍擊斃羅姓男子，並波及羅的同行吳姓友人。圖／聯合報系資料照片

殺人 自首 槍擊

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