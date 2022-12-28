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弱勢領重複補貼遭追繳19萬 法院認中市府裁量怠惰判撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中呂姓婦人領有租金補貼其女兒卻又入住新北社會宅，經台中市府發現重複補貼違規，撤銷呂補助命她1年內繳回溢領的19萬元，呂提行政訴訟主張自己弱勢無力繳回；法院查，本件是內政部建置整合系統才發現，中市府不斟酌呂情況逕命短期內還清，有裁量怠惰違法，判撤銷原處分，可上訴。

經查，呂女依自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法所核准的「租金補貼」戶，從2017年1月1日至2021年12月31日，按月領4000元補助，後來台中市政府發現她女兒於2017年6月30日至2019年6月29日，有入住新北市青年社會住宅，認為她們家庭成員重複接受兩種住宅補貼

台中市府以她們違反補貼辦法第22條，今年2月函文撤銷自2017年6月30日的租屋補貼，並命她於明年2月28日前，繳回溢領的19萬6113元，她不服提訴願遭駁，因此再向法院提行政訴訟。

呂女主張，她不知女兒承租社會宅，若台中市府能早點讓她知道本件重複補貼，她只要將女兒戶籍遷出，就能各自申請補助，不至於遭撤銷及追繳，且她丈夫年紀大打零工維生，自己還要扶養另名腦麻小孩，實在無力繳回19萬元款項，且因這次處分讓她後續也不能再領租金補貼。

台中市府抗辯稱，本件因涉及追繳金額龐大，經詢問內政部回覆，補貼辦法第22條規定，家庭成員領有重複補貼，自事實發生之日起停止租金補貼，並撤銷或廢止原補貼之處分，追繳其溢領租金補貼，市府為依法行政。

台中地院查，呂女確實因疏忽而發生家庭成員重複接受兩種住宅補貼，呂也認為，若台中市府能讓她早點知道就不會發生，台中市府則說，家庭成員在不同縣市申請補助本不易發現，直到內政部2021年建置整合查詢系統才查到這件重複補助一事。

法院指出，政府設官分職目的不在各自為政，而是著眼於分工合作，使具有一體性國家有效運作，此為「行政一體原則」，而住宅法定的租金補貼，是中央立法交各縣市執行，適用於行政一體。

法院也說，當然了解國家行政資源、量能有限，整合查詢系統非一蹴可幾，本件住宅補貼目的為照顧、扶助弱勢，然國家行政一體原則的理想未臻完備所生不利益，自不應全由呂女承受，台中市府也能依行政程序法第118條「另定失效期間」機制衡酌調。

法院認為，呂女是社會弱勢，台中市府命她1年內返還近20萬元，且還清前不能繼續領補助，認定原處分不斟酌她經濟困難，逕命短期全數返還，程序不利制度完善，不利公益，也未盡裁量權，而有裁量怠惰違法，訴願決定及原處分均撤銷。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中市 租金補貼 住宅補貼

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