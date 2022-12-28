台東男警情緒失控搶奪配槍未遂 判5個月徒刑、緩刑2年

台東縣警察局大武警分局27歲林姓男警今年9月15日疑因追求同所黃姓女警不成，不僅騷擾黃女，還情緒失控大鬧分局，欲搶奪其他員警配槍未遂，被記兩大過免職送辦。台東地方法院審理後，因女警撤告，性騷擾及跟蹤騷擾罪部分公訴不受理，搶奪及妨害公務部分，處5個月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，林警基於性騷擾犯意，分別於今年6月底至8月19日期間內，趁黃警不及抗拒之際，在大武派出所內辦公室座位及巡邏車上，以手指碰觸黃的腰部身體隱私部位共4次；同年8月20日某時，趁黃不及抗拒之際，在派出所內辦公室座位上，以手指戳黃臀部1次，觸犯性騷擾防治法。

另林警於今年6月28日某時起，持續利用通訊軟體LINE傳送文字訊息給黃警。同年8月24日10點許，於黃值班時，在黃值勤的值班台貼上「對不起，多的話以後有機會再說」字句紙條；隔天凌，趁黃女值班時，持瓶子2個，在派出所門口外對A女講不詳話語，以此干擾、盯哨、守候等不當追求方式，影響黃日常生活及社會活動。認林觸犯跟蹤騷擾罪。

經黃警向長官申訴後，大武分局隨即將林調往大武警分局美和派出所，並於9月16日調往成功警分局。未料，林警因不滿上開職務調動，竟於9月15日晚間9點多，在大武警分局後方廣場，搶奪偵辦案件中員警配槍，幸因在場員警反應處置得宜，立即壓制林警而未遂，並當場逮捕移送偵辦。