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民進黨敗選與司改有關？法務部：加大改革力道

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣陪審團對司法改革針貶，並認為執政黨敗選與司改不彰有關；法務部今天表示，身為國家司法體制之一環，責無旁貸，除表達感謝外也將更加努力，戮力革新，符合社會大眾期待。

法務部說，為進一步精進司改成效，將採取如下作為，一、全面盤點司改國是會議之決議中，尚未完成的部分，列為未來一年內分階段進行的重點工作。

二、對於社會治安、環境正義、獄政革新等與民眾權益切身相關的司改議題，將落實執行，並將要求所屬機關及同仁，確實加快改革之腳步，以具體成果回復人民的期待。

三、司法官的開庭態度，反映協助民眾解決紛爭之用心，將持續要求檢察同仁檢討與精進，培養及深化以同理心對待尋求協助的民眾。

四、司法官的淘汰制度，依現行制度，個案當事人雖已可直接對司法官請求評鑑，不過，相關請求程序是否完備而足以達到評鑑淘汰不適任司法官的目的，將重新檢視目前的請求機制，務求汰劣存優以符合人民的期望。

法務部說，司法的改革與進步，象徵國家照顧人民的決心，面對各界對司法改革的殷切期待及許多建言，除了針對主責司改議題進度，按月彙整推動情形，並逐月於司改進度追蹤平台更新。

法務部指出，未來將以實際的行動，堅定司法改革方向、加大改革的力道和速度，加強向社會宣導正確法律觀念，否則被犧牲的將是司法威信及國家的尊嚴。

圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影

司法改革 法務部 國是會議

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