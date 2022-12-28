浮洲合宜宅法拍依原價85％買回 內政部：防淪套利工具
浮洲合宜住宅「假債權、真買賣」案件，內政部今天表示，經開庭審理，涉案被告2人就「使公務員登載不實罪」與「詐欺得利罪」等犯罪事實均明確認罪，並當庭請求與內政部營建署洽談和解事宜，表示願履行原簽訂「預告登記同意書」約定事項，以原承購價格85％將該合宜住宅賣還給營建署。
內政部指出，已請被告應儘速提出和解書初稿，後續將儘速審核以成立和解及履行買回事宜，並配合法院的審理程序，以遏止合宜住宅淪為套利工具。
內政部提醒民眾，應遵守合宜住宅閉鎖期間禁止移轉規定，切勿心存僥倖，聽信不肖人士提供「簽訂假債權證明買賣合宜住宅，並以強制執行手段迂迴移轉產權」等詐騙國家的不法手段，讓自身涉入刑法詐欺與偽造文書等犯罪行為，不僅影響國家興辦合宜住宅落實居住正義的美意，也可能導致自己未來必須面臨牢獄之災。
為杜絕合宜住宅承購人透過法院拍賣規避閉鎖期行為，內政部也主動清查其他浮洲合宜住宅法拍情形，日前發現有類似手法的其他案件，並已向新北地檢署提出追加告訴，相關涉案被告等人也將會受檢警機關持續調查，內政部未來也會持續關注合宜住宅法拍情形是否涉及非法情節，一旦發現有可疑案件將立即提出刑事告訴，絕不容許犯罪。
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