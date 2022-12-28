周刊爆她黏上有女友的「保時捷男」 雞排妹爆哭求償60萬元結果出爐

「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）上月宣布與大3歲的日本醫生男友AKIRA結婚，而她不滿鏡週刊去年報導她黏上有女友的「保時捷男」，對方還陪她去整形診所、飯店休息等，提民事訴訟求償60萬元；台北地方法院今判雞排妹敗訴，周刊免賠，可上訴。

周刊去年7月間報導雞排妹和大10歲的「保時捷男」在一起，對方除了陪她去整形診所，還一起去五星級飯店，且經查「保時捷男」實際上有女朋友，使雞排妹新戀情遇到亂流。

雞排妹在法院開庭時爆哭，表示周刊報導讓外界以為她是第三者，她不光是就新聞事件，而是為了新聞暴力而發聲，她以前沒有那麼多資源和勇氣，但本案開庭，她每次都有親自出席，就是希望能替自己做點什麼，只要結果順利，一切都不會白費。

她說，周刊雖認為報導沒有產生影響，但她列出網友留言「夠雞掰去給狗x」、「x女人」、「垃圾母豬」、「明目張膽的妓女」，顯見報導確實對她造成傷害，周刊報導當天，爆料者有向她道歉，但周刊卻未平衡報導，且出刊之前沒有充分查證。