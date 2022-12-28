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戰車砲塔壓死義務役屏檢緩起訴 胡姓連長：尊重判決
陸軍第八軍團今年7月在屏東操演時發生義務役士兵全若堯遭戰車砲塔重擊死亡意外，檢方近日偵結，考量胡已與全男家屬和解，予以緩起訴處分。陸軍第八軍團說，尊重判決結果，事發後已立即調任胡姓連長，擔任非主管職。軍方會持續針對操演內容全面檢討。
據了解，今年7月21日陸軍第8軍團在屏東恆春基地進行「聯勇操演」時，胡姓連長指派義務役士兵全若堯進行戰車保養工作，過程中因機械設備異常，導致全男背部遭砲塔重壓，經送醫傷重不治。
檢方指出，胡姓連長明知全若堯不具備相關證照或簽證，不可執行該協助鑑定勤務，導致全男因意外死亡，顯有過失。考量胡男無前科，已與被害人家屬和解，予以胡男緩起訴處分，應向公庫支付10萬元。
陸軍第八軍團表示，事發後已立即調任胡姓連長職務，目前擔任非主官職，尊重判決結果，也感謝全若堯家屬的原諒。軍方已針對操演內容進行全面性檢討，周全相關防護措施，認同全若堯媽媽所說，士兵保衛國家，部隊也理當盡責保護士兵。
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