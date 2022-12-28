躲兵役購買愛滋證明 役男抽血追蹤遭戳破謊言

台中市劉姓男子為躲避兵役以新台幣3萬元購買「愛滋證明」，被判定為「免役體位」，後續追蹤病情，醫院抽血檢查戳破謊言，台中地院依妨害兵役治罪條例判處4月徒刑，可上訴。

總統蔡英文宣布義務役役期恢復1年，日前卻有役男購買愛滋證明躲避4個月兵役。依據判決書指出，劉男明知道役齡男子都有服兵役義務，他為躲避兵役，在民國107年，委託不明人士以3萬元購買愛滋證明，讓不知情衛生所人員為他辦理愛滋感染的全國醫療服務卡申請，同年核發全國醫療服務證明卡。

隔年，劉男拿著證明卡向台中市龍井區公所辦理役男變更體位複檢申請，前往醫院複檢時，他持全國醫療服務證明卡，成功騙過兵役體檢醫師、兵役檢驗科科長等人，最終110年1月審核他為「免役體位」，順利躲過4個月兵役。

5個月後，台中市民政局通知他前往醫院抽血追蹤病情，未料，抽血結果在人類免疫缺乏病毒感染呈現陰性反應，戳破他的謊言。台中地院依照妨害兵役治罪條例，判處劉男有期徒刑4個月，得易科罰金新台幣12萬餘元，可上訴。