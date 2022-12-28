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張淑娟今出庭 王鴻薇曝她狀態好、堅決不和解

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導

媒體人周玉蔻之前爆料「晶華緋聞案」的女主角是張淑娟，張淑娟9月時提告，台北地檢署今天首次開庭偵查。國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天說，張淑娟現在狀態很好，兩人昨天有通電話，張淑娟很堅定地說她不會和解。

張淑娟9月26日親赴台北地檢署按鈴提告，王鴻薇當時陪同，張淑娟接受媒體訪問時聲淚俱下，周玉蔻當天也親到北檢道歉，遭王鴻薇阻止，兩人在北檢外互嗆。

王鴻薇今天上午到松江市場掃街拜票，活動前接受媒體訪問。

王鴻薇說，她前幾天就知道張淑娟今天會出庭，張淑娟有先跟她說，兩人昨天通電話，她特別給張淑娟加油打氣，也因為張淑娟不是公眾人物，她希望若有媒體採訪，張淑娟可以有心理準備。

王鴻薇透露，張淑娟現在狀態很好，態度堅定，昨天在電話中很堅定地告訴王鴻薇說她不會和解。

國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(左)今天由議員李彥秀(右)陪同，到松江市場拜票。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(左)今天由議員李彥秀(右)陪同，到松江市場拜票。記者徐偉真／攝影

張淑娟 王鴻薇 周玉蔻 立委補選

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