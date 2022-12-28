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北斗鎮長李玄在涉貪停職又當選 更一審今仍認貪汙判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣北斗鎮長李玄在因涉貪汙，二審被判刑1年10月，褫奪公權2年，縣府宣告李停職，不過根據地方制度法，李停職後仍可參選鎮長，他此次又獲得6887選票當選，更一審今宣判，仍判刑1年8月、褫奪公權2年。

判決指出，李玄在在2018年12月底，擔任彰化縣北斗鎮長，李的前三任鎮長，分別是其妻與其父，李在2017年間、其妻擔任鎮長時，因傅姓親戚拆屋產生廢棄物， 為了避免支付再利用機構費用，所以聯絡李協助處理此事，希望將廢棄物直接掩埋在北斗掩埋場，李允諾將告知北斗鎮公所清潔隊陳姓班長，以放行車輛，不過後來李未告知陳此事。

傅姓親戚在2017年8月23日，聯絡清運業者找來砂石車司機，載運磚塊、混凝土塊，前往北斗掩埋場傾倒，但陳姓清潔隊班長（判刑2年、緩刑2年確定）攔下，拒絕砂石車進入，司機打電話告知雇主後，轉知傅，傅再告知李，李得知後，透過現場砂石車司機的手機，向陳指示放行。

陳姓清潔班長明知違法，但仍懼於李的勢力，同意放行車輛，還指示具體位置，讓砂石車司機傾倒磚塊等廢棄物，合計約54.71公頃，圖利傅免於支付費用的不法利益4.3萬餘元。

另外，李玄在經營的農藥行，從2015年起，在農藥行一樓密室內，意圖販賣儲藏偽農藥、禁用農藥，2018年5月3日，李以一箱1.5萬元價格，販售偽農藥「攏綜清（賽速寧）」3箱給消費者，收得價金3.15萬元。

一審依貪汙罪判李5年6月、褫奪公權4年、販賣偽農藥判刑8月、併科罰金120萬元，合併執行6年。李不服上訴，台中高分院撤銷一審部分判決，依貪汙罪改判刑1年10月、褫奪公權2年、販賣偽農藥判6月（可易科罰金），併科罰金100萬元，全案上訴最高法院後，在今年6月間發回更一審。

因貪汙案停職的李玄在參選北斗鎮長又選上，更一審今宣判，仍判刑1年8月。圖／本報資料照
因貪汙案停職的李玄在參選北斗鎮長又選上，更一審今宣判，仍判刑1年8月。圖／本報資料照

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