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張淑娟告周玉蔻妨害名譽 北檢首次開庭

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中國小姐張淑娟不滿遭名嘴周玉蔻，指稱她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的外遇對象，今年9月26日向北檢提告。台北地檢署今開庭，張淑娟在律師陪同下現身，但因上次周玉蔻與台北市議員王鴻薇在北檢大門一番大戰，張淑娟甫下車就遭媒體包圍，但她未發一語。

今年9月22日晚間，周玉蔻在她主持的民視政論性節目《辣新聞》節目中，直接點名張淑娟就是當年跟台北市長蔣孝嚴，於北市晶華飯店開房間的神祕女主角，讓張淑娟深覺受辱。

同年9月26日，張淑娟前往北檢提告，不料周玉蔻也提早前往北檢門口守候，造成現場一陣混亂，過程中王、周兩女在北檢大門互罵的畫面，讓全國民眾印象深刻。

張淑娟控訴從周玉蔻烏龍爆料起，自己想自殺，吃不下、睡不著，「我的父母親今天如果還在，他們情何以堪？」

同時，她嚴正駁斥，自己沒有跟蔣孝嚴滾過床，甚至連蔣都不認識，自己努力工作了三十年，連演藝圈車馬費、通告費都不領，如今卻被這樣糟蹋，因此堅持提告。

前中姐張淑娟控告名嘴周玉蔻妨害名譽案，北檢今天首次開庭。記者蔣永佑/攝影
前中姐張淑娟控告名嘴周玉蔻妨害名譽案，北檢今天首次開庭。記者蔣永佑/攝影

張淑娟 台北市長 周玉蔻

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