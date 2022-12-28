知名日式燒肉丼飯店遭控「又臭又吵」 鄰居怒告求償結果曝光
日式燒肉丼飯「佐藤精肉店」被2名許姓民眾指控燒烤臭味久久不散，且營業時間產生噪音，影響周邊鄰居身心健康，2人提告請求排除臭氣和噪音侵害，並賠償20萬元，台北地方法院依事證難認店家排放油煙和發出聲響，判店家免賠，可上訴。
許等2人提告主張，佐藤精肉店2016年間向房東承租二樓建物開店營業，但店家進駐至今，燒烤臭味久久不散，且自上午9點開始持續有鍋具敲擊、拉動桌椅、抽水馬達等噪音，直到晚上結束營業才停止，嚴重影響鄰居身心健康和生活品質，提告請求店家和房東排除臭氣和噪音，並賠償20萬元。
佐藤精肉店和房東反駁，為了避免油煙飄散，經營之初就安裝靜電油煙淨化氣和活性炭除味箱，除定期檢查更換設備外，今年更全面更新廚房油煙系統和尾氣處理設備，也沒有發出一般人難以容忍的噪音或臭氣，環保局多次稽查也認為沒有違規。
台北地院指出，許等人雖提出連署書為證，但上面沒有日期，難以認定店家目前還存有臭味、噪音；另根據台北市環保局今年7月至10月前往稽查異味、煙氣和噪音共20件，均未發現有違反法令的狀況，認為許等人請求沒有理由，判2人敗訴，店家和房東免賠。
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