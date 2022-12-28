剩13天退伍...義務役遭砲尾環壓死 屏檢緩起訴胡姓連長

陸軍八軍團裝甲第五六四旅今年7月21日聯勇操演，義務役士兵全若堯在戰車內意外喪命，屏東地檢署近日偵結，檢方今指出，胡姓連長未依規定使軍事訓練役人員執行需具證照或簽證的勤務，具有過失並導致全男死亡結果，涉犯陸海空軍刑法第76條第1項第5款、刑法第276條的過失致死罪，考量胡姓連長一時失慮且已與被害人家屬和解， 經被害人家屬同意予以緩起訴處分，以勵自新。

檢方追查發現，胡姓連長明知軍事訓練役人員不可執行需具證照或簽證的勤務，二兵全男為軍事訓練役人員，僅具步槍兵專長合格簽證，竟仍核定全男執行協助鑑定勤務，致全男因意外死亡，顯有過失。惟慮及胡男無前科，已與被害人家屬和解，被害人家屬並同意檢方予以胡男緩起訴處分，胡應向公庫支付10萬元，以啟自新。

檢方起訴指出，陸軍第八軍團裝甲第五六四旅今年7月21日，在屏東縣恆春鎮三軍聯訓基地進行「聯勇操演」，當日上午8時10分許執行「主官裝備檢查暨妥善率鑑定」，時任該旅聯兵三營戰二連上尉胡姓連長，明知軍事訓練役人員不可執行需具證照或簽證得勤務，仍指派軍事訓練役人員二兵全男等人從事鑑定前之戰車保養工作。