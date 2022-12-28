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林蔚山、林郭文艷捲入華映財報不實案 二審也全部獲判無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

大同集團前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦被控為在大陸上市，安排旗下中華映管公司向大陸證監會簽下19項承諾，換取收購大陸閩東電機，卻未於財務報告中揭露，檢方依證券交易法財報不實罪嫌起訴，一審判林蔚山夫婦及幹部等5人無罪；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，判林蔚山夫婦等人無罪。

檢方起訴，華映2010年藉由股權交換，取得閩東電機7成5股權，但大陸證監會、證交所對閩東電機的獨立性存疑；林郭文艷等人先提出17項保證，包括年獲利一成、獲利不足時現金補足，最後加上大同、華映母公司承擔連帶責任，共簽下19項不平等承諾，以換取收購閩東電機，再改名華映科技公司借殼上市。

檢方認為，林郭文艷等人應依證交法揭露相關承諾事項於財報中，卻隱匿對華映利空消息，讓會計師無法查核，調查後依證交法申報及公告不實財務報告罪嫌，起訴林郭文艷、林蔚山、華映總經理林盛昌及2名華映財務長簡永忠、汪志成。

一審認定，相關資訊在客觀上不具「重大性」，也非財報上應揭露事項，無法認定林郭文艷等人有「舞弊」的主觀犯意，更無法認定是藉此掩飾收益或營收趨勢。

一審指出，現金補足義務所衍生的交易，不會讓華映、大同發生資產受損或負債情形，也不會導致具經濟效益的資源流出，依照財報所適用的準則，不屬應揭露事項；林郭文艷等五人基於對會計師、證交所與主管機關專業的信賴，而未於財報揭露，主觀上並無隱匿財報犯意。

檢方不服提上訴，高院開庭時林蔚山步伐蹣跚，開庭結束則坐輪椅離開，並表示「我完全無罪就是了，這個事情完全沒有問題，司法要秉持公正、公平的原則處理」；林蔚山提解過程中也曾確診新冠肺炎，在看守所隔離。

林蔚山開庭時表示，檢方上訴無理由、沒有證據，盼法院駁回上訴；林郭文艷指出，她既無犯行也沒有犯意，檢方上訴無理由，她的委任律師指出，一審判決已查明相關承諾不具重大性，華映沒有向會計師隱匿事項，林郭文艷是依專業人員的評估編製財報，並無隱匿任何事項。

大同集團前董事長、華映董事長林蔚山。圖／聯合報系資料照片
大同集團前董事長、華映董事長林蔚山。圖／聯合報系資料照片
大同集團前董事長林蔚山（左起）、林郭文艷夫婦。圖／聯合報系資料照片
大同集團前董事長林蔚山（左起）、林郭文艷夫婦。圖／聯合報系資料照片

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