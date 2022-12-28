2派出所員警吵架飆髒話 學長狂罵學弟「廢物、你最廢」確定獲無罪

台北市警察局中山分局大直派出所陳姓警員看不慣從基隆調來的李姓學弟懶散，與李互飆粗話，並辱罵李「廢物」，被一狀告上法院，檢方依公然侮辱罪嫌起訴，一審認為李的紀律不佳，陳不是無端謾罵，判陳無罪；案件上訴，台灣高等法院駁回，陳無罪確定。

檢方起訴指出，陳、李之前都在大直派出所服務，2022年1月16日凌晨3時，2人在明水路397巷2弄騎乘警用機車巡邏時口角，陳罵李「你最廢」、「廢物」，犯公然侮辱罪嫌。

陳開庭辯稱，與李發生口角是因長時間累積造成，李剛調派出所3個月就不檢點、睡覺遭記過處分，李平常勤務也不正常，事發前2天，李在值班時睡覺，隔天勤務也在睡；事發當天，李應自行親簽勤務表掃描QRCODE，卻叫實習生去簽，才會責備李穿上制服應負責工作。

李稱，他將MPOLICE交給實習生巡簽，陳罵他「白目」、「大直最爛」，還用三字經罵他，陳最後罵補一句「幹X娘」。

一審法官勘驗監視錄影畫面後，認為陳因李挑釁提升不滿情緒，言語雖令李不愉快，但因不滿李執行勤務未依規定而指責，主觀上不是以妨害名譽為目的。

另外，依派出所所長作證指出，李到職後紀律不佳，多次與民眾衝突，與同事口角，要求李提出職務報告，李不願意，甚至值班擅自向第2備勤人員表示疲累，要求代為值班，可見李確實造成同仁困擾。