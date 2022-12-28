台大退休教授詐領研究費移送北檢 黃良雄：挾怨報復

台大土木系退休教授黃良雄。記者張宏業／攝影 知名台大土木系退休教授黃良雄，被控擔任教職期間，透過助理張正緯或人頭，偽造相關單據，向國科會等單位詐領研究經費，9年內詐得200餘萬元；調查局27日搜索約談共9人到案，黃、張今天凌晨依詐欺取財、偽造文書等罪移送台北地檢署，由檢察官漏夜複訊，不排除強制處分。

黃良雄被移送地檢署時喊冤，強調自己根本沒有詐領補助款，是學生去亂爆的，「是挾怨報復」，原因是畢業不順利；黃良雄看到現場有媒體守候，還好奇問，怎麼會有這麼多人？「是有人要出我洋相嗎？」

黃良雄是美國愛荷華大學機械工程博士，曾任台大土木系教授、水工試驗所主任，他曾在台大土木系榮退頒獎儀式中，強調自己34年來都在土木系，見到很多風範很偉大的前輩，還有傑出優秀的同事，「我了解國家把土木這一類最優秀的學生交到我們手上，不管是大學部或研究所，我把這個當成最嚴肅的一個責任，希望我們沒有失職」。

檢調接獲檢舉，指黃良雄從2010年到2019年，利用承辦國科會等機關委託研究計劃機會，利用人頭助理虛報補助款，詐領200多萬元，涉及詐欺取財、偽造文書等罪，昨天發動搜索約談，清查有無不法資金流入私人口袋。

據了解，新竹市長高虹安被控在立委期間低薪高報助理費，成為全國關注焦點，也讓各領域類似詐領案件受到檢調重視，近來辦案也都聚焦在相關類型案件上。