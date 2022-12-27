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美妝網紅嫁黑道拎名牌網驚「以為是豪門」 判決書卻見他經濟狀況勉持

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

自稱名模錢帥君男友郭哲敏前員工的吳姓男子日前台北地檢署控告郭教唆小弟張旭昇綁架、凌虐他，新北地方法院依私行拘禁、幫助私行拘禁處張旭昇等5人6月至3月徒刑不等，郭哲敏則因三重警方疏失，目前仍由警方處理中。

有網友挖出張旭昇妻子是小有名氣的美妝YouTuber「雅勻」，驚訝「以為是豪門」，但判決書上卻指出，張旭昇學歷高中畢業，目前從事網拍工作，經濟狀況勉持，與「雅勻」的豪門形象有落差。

判決指出，張旭昇因與吳姓男子有財務糾紛，與張旭元、林富祥、施秉言和兩名身分不明的男子在去年9月28日將吳男強押上車後載到彰化由黃瑞棋管理的倉庫內私行拘禁，兩名身分不明的男子離開後，張旭昇等人開始凌虐吳男，直到當天下午警方循線查到倉庫並救出吳男。

合議庭依私行拘禁處郭哲敏小弟張旭昇等4人6月徒刑，另提供倉庫的黃瑞棋，依幫助私行拘禁處3月徒刑。

有網友挖出，在社群軟體Instagram上有九萬多人追蹤、小有名氣的美妝YouTuber「雅勻」是張旭昇的妻子，她在社群軟體上自稱幸福人妻，PO出多張手提名牌包的美照，看起來生活十分愜意，讓網友驚訝「以為嫁豪門，原來是黑道」；而在判決書上也指出，合議庭考量張旭昇自陳教育程度為高中畢業，目前與其弟張旭元從事網拍工作，經濟狀況勉持，未與被害人和解，處6月徒刑，與「雅勻」的豪門形象有落差。

有網友挖出涉嫌私行拘禁遭判刑6月的郭哲敏的小弟張旭昇，妻子是小有名氣的美妝YouTuber「雅勻」，驚訝「以為是豪門」，但判決書上卻指出，張旭昇學歷高中畢業，目前從事網拍工作，經濟狀況勉持，與「雅勻」的豪門形象有落差。圖／翻攝自Instagram
有網友挖出涉嫌私行拘禁遭判刑6月的郭哲敏的小弟張旭昇，妻子是小有名氣的美妝YouTuber「雅勻」，驚訝「以為是豪門」，但判決書上卻指出，張旭昇學歷高中畢業，目前從事網拍工作，經濟狀況勉持，與「雅勻」的豪門形象有落差。圖／翻攝自Instagram

網拍 黑道 綁架

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