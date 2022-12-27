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前頭城鎮長收390萬元賄款 他承認貪汙又還錢二審仍判6年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

宜蘭縣頭城鎮前鎮長曹乾舜辦理LED路燈採購等案件時，收受3次賄賂共390萬元，一審依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判刑6年6月，褫奪公權4年；案經上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判曹6年6月徒刑，可上訴。

判決指出，曹乾舜2017年至2018年擔任頭城鎮長期間，利用辦理路燈節能績效保證維運案，收受300萬元賄賂，讓光寶公司以3200萬元得標；他又利用進用教保、清潔隊人員的機會，先後收取40萬、50萬元賄款

曹乾舜自檢方偵查時坦承犯行，也自動繳回全部收受的賄款，法院依法減輕刑度，新北地方法院一審依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判6年6月徒刑。

案件上訴，曹乾舜請求依刑法第59條減刑，但高院指出，曹乾舜收賄金額不少，犯罪情節都不輕，嚴重破壞公務員廉潔形象，不但辜負選民所託，更使人民喪失對國家公正執法的信賴，減損公權力的威信，不足以引起一般人同情。

二審指出，一審依3個收賄罪分別判曹乾舜4年6月、3年8月、3年10月徒刑，定應執行行6年6月，褫奪公權4年，量刑適當，且曹乾舜上訴主張均不足以動搖一審量刑基礎，因此駁回上訴。

頭城鎮前鎮長曹乾舜收賄390萬元，二審仍依貪汙治罪條例判刑6年6月，褫奪公權4年。聯合報系資料照
頭城鎮前鎮長曹乾舜收賄390萬元，二審仍依貪汙治罪條例判刑6年6月，褫奪公權4年。聯合報系資料照

收賄 賄款 貪汙

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