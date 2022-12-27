前頭城鎮長曹乾舜涉收賄案 二審仍判6年6月

前宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜被控涉以職務之便收賄共新台幣390萬元，一審考量他坦承犯行且繳回犯罪所得，有悔意，判刑6年6月。曹男提上訴請求輕判。二審今天駁回上訴，還可上訴。

曹乾舜因本件收賄案，遭一審新北地方法院判處有期徒刑6年6月，宜蘭縣政府於1月間已依規定停止他的職務。

判決指出，曹乾舜在LED路燈採購案中，利用職務之便，向得標廠商收賄300萬元，之後又藉進用教保人員、清潔隊人員機會，先後收取90萬元。

一審合議庭審理認為，3次犯罪情節非輕，且嚴重破壞公務員的廉潔形象，應予非難，不過考量曹乾舜犯後均坦承犯行，並已繳回犯罪所得，尚有悔意，依違反貪污治罪條例中的「不違背職務收受賄賂」共3罪，判處他有期徒刑6年6月，褫奪公權4年。

案經上訴，曹乾舜主張已承認全部犯罪，也繳回款項，請求依請求依刑法第59條「情堪憫恕」減刑。

二審台灣高等法院今天認定，曹乾舜於擔任鎮長期間，辦理採購案時，利用職務機會收賄，又利用進用人員收錢，各次犯罪情節不輕，嚴重破壞公務員的廉潔形象，不但辜負民眾所託，更使得人民喪失對於國家公務機關公正執法的信賴，不足以引起一般人同情，也沒有犯罪情節可以憫恕的情形，一審判刑妥適，因此駁回上訴，還可上訴。