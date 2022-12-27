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南投埔里玩飛行傘「越級打怪」 他高空墜落下半身重傷教練挨告
飛行傘教練顏姓男子2020年1月時與郭姓男子相約自台北南下前往南投埔里飛行場飛行，但郭男卻「越級打怪」，以飛行傘執照P2挑戰需取得P5執照才可進行的越野飛行，並因此發生意外、下半身重傷；新北地檢署今依過失致重傷罪起訴顏男。
檢方調查，顏男約郭男到埔里飛行場玩飛行傘；因郭男僅考到飛行傘P2執照，不得進行越野飛行，但顏男不僅還出借飛行傘給郭，本身未有教練證照的他還貿然以無線電帶領、導航郭男飛行，使郭男在回程途中迫降時，為避免撞高壓電塔而減速失控，自15公尺至20公尺左右的高度摔落地板，造成下半身重傷。
事後郭男提告過失傷害罪，顏男坦承他明知郭男「越級打怪」，還出借飛行傘給郭男，檢方依過失致重傷罪起訴。
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