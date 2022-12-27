快訊

「堅決反對延長兵役」 趙少康：國民黨執政一定改回來

估明年「這時間」達疫情高峰期 黃立民：單日5萬例不是不可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民雄鄉前鄉代主席遭控「1票500」買票 連任失利還遭訴

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉鄉民代表會前主席周榮茂，遭控為力拚連任，10月下旬涉分別拿3萬、2萬現金給樁腳，請託以每票500元或1000元幫忙買票，嘉義地檢署在選前指揮警調，傳喚他、3女1男樁腳到案，除周榮茂外都供出賄選，全案依投票交付賄賂罪嫌起訴；周仍收押中，近日將移審法院。

63歲周榮茂今年參選民雄鄉民代表第2選區，獲1151票，排第8名不幸落選。他先前另遭控用不實收據浮報，詐領133萬公款，該案2月依利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴，仍審理中。

檢方指出，周榮茂先前為民雄鄉代主席，可見深孚眾望，應清廉參選來當端正選風的龍頭表率，卻違反民主機制而買票，敗壞選風至深且鉅，被查獲後還企圖將責任推給他人，建請從重量刑。

檢方查出，周榮茂10月下旬，指示60歲蔡姓樁腳聯絡65歲陳姓女樁腳，陳女到了周的服務處後，周便拿60張500元鈔票，請託協助以買票500元買票；陳女後續發給9人。

周榮茂10月下旬另指示51歲蔣姓女樁腳，交付68歲賴姓女樁腳2萬元，用以每票500元或1000元代價買票，共交付了賴女一家人，及3名選民。

此外，陳姓女樁腳另收到別人給3000元，請託幫嘉縣議員第二選區的某候選人買票，不過還沒行賄就遭檢舉，這筆錢就收回。

檢方偵訊時，周榮茂否認有任何買票行為；蔣姓女樁腳承認有拿錢給樁腳陳女、賴女，但辯稱並非周榮茂指示；蔡姓男樁腳、陳女、賴女，承認有協助買票。

檢方認為，周榮茂等人涉犯投票交付賄賂罪嫌，尤其仍收押中的周榮茂、蔣姓女樁腳，兩人說法和其他被告不一致，周又曾是代表會主席，在地方上有影響力，兩人恐有勾串共犯或證人之虞，建請法院要繼續羈押禁見。

嘉義縣民雄鄉鄉民代表會前主席周榮茂，被控涉500元到1000元買票，嘉義地檢署起訴他和3女1男樁腳。本報資料照
嘉義縣民雄鄉鄉民代表會前主席周榮茂，被控涉500元到1000元買票，嘉義地檢署起訴他和3女1男樁腳。本報資料照

樁腳 嘉義 投票

延伸閱讀

錢帥君男友遭控教唆擄人最重判6月 他因警方疏失仍在調查中

台中9位當選民代涉樁腳賄選、幽靈人口 中檢提當選無效

阻黑道介入鄉代主席選舉 麥寮陳姓鄉代當選人被聲押

服務處主任遭控支持黃敏惠 王美惠：不知政治如此黑暗

相關新聞

退休台大土木系教授 涉領國科會補助費200萬遭搜索

已退休的台灣大學土木系教授黃良雄，涉嫌於2010至2019年間，涉嫌利用助理及人頭，詐領多件國科會研究計畫補助費，九年間...

彰化吸毒男駕車時速百公里撞死移工 判5年徒刑

彰化縣許姓男子前（2020）年9月吸毒後，以百公里疾速開車，在溪湖鎮彰水路一段由南往北行駛，追撞鄧姓外籍移工致死。許男坦...

南投埔里玩飛行傘「越級打怪」 他高空墜落下半身重傷教練挨告

飛行傘教練顏姓男子2020年1月時與郭姓男子相約自台北南下前往南投埔里飛行場飛行，但郭男卻「越級打怪」，以飛行傘執照P2...

民雄鄉前鄉代主席遭控「1票500」買票 連任失利還遭訴

嘉義縣民雄鄉鄉民代表會前主席周榮茂，遭控為力拚連任，10月下旬涉分別拿3萬、2萬現金給樁腳，請託以每票500元或1000...

彰化大老闆欠稅款470萬元被管收 家人拿千萬房擔保救人

彰化和美一間化學原料批發公司老闆江姓男子積欠勞保費、勞工退休金、健保費、汽車燃料使用費及使用牌照稅等總計近700萬元未繳...

關最久的死囚！綁富商撕票判死22年沒執行 陳憶隆聲請再審開庭

男子黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，22年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的2個死囚，而同案被告徐自強7年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。