民雄鄉前鄉代主席遭控「1票500」買票 連任失利還遭訴

嘉義縣民雄鄉鄉民代表會前主席周榮茂，遭控為力拚連任，10月下旬涉分別拿3萬、2萬現金給樁腳，請託以每票500元或1000元幫忙買票，嘉義地檢署在選前指揮警調，傳喚他、3女1男樁腳到案，除周榮茂外都供出賄選，全案依投票交付賄賂罪嫌起訴；周仍收押中，近日將移審法院。

63歲周榮茂今年參選民雄鄉民代表第2選區，獲1151票，排第8名不幸落選。他先前另遭控用不實收據浮報，詐領133萬公款，該案2月依利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴，仍審理中。

檢方指出，周榮茂先前為民雄鄉代主席，可見深孚眾望，應清廉參選來當端正選風的龍頭表率，卻違反民主機制而買票，敗壞選風至深且鉅，被查獲後還企圖將責任推給他人，建請從重量刑。

檢方查出，周榮茂10月下旬，指示60歲蔡姓樁腳聯絡65歲陳姓女樁腳，陳女到了周的服務處後，周便拿60張500元鈔票，請託協助以買票500元買票；陳女後續發給9人。

周榮茂10月下旬另指示51歲蔣姓女樁腳，交付68歲賴姓女樁腳2萬元，用以每票500元或1000元代價買票，共交付了賴女一家人，及3名選民。

此外，陳姓女樁腳另收到別人給3000元，請託幫嘉縣議員第二選區的某候選人買票，不過還沒行賄就遭檢舉，這筆錢就收回。

檢方偵訊時，周榮茂否認有任何買票行為；蔣姓女樁腳承認有拿錢給樁腳陳女、賴女，但辯稱並非周榮茂指示；蔡姓男樁腳、陳女、賴女，承認有協助買票。