彰化大老闆欠稅款470萬元被管收 家人拿千萬房擔保救人

彰化和美一間化學原料批發公司老闆江姓男子積欠勞保費、勞工退休金、健保費、汽車燃料使用費及使用牌照稅等總計近700萬元未繳，遭行政執行署彰化分署強制執行，但江男處心積慮將公司資金移轉挪用「清零」，江男在耶誕節被管收，家人昨急到彰化分署繳納現金50萬元，並提供千萬透天厝作為擔保，保證明年起會按月繳納才得以返家。

勞工保險局等行政機關2016年起陸續移送行政執行署彰化分署強制執行，彰化分署積極調查公司財產執行追繳280萬餘元，但至今連同滯納金及利息仍有470萬多元未獲清償，經通知江男到案報告公司財產狀況，但他拒不提出清償方案。

彰化分署指出，64歲的江男擔任公司負責人，在執行過程處心積慮將公司資金移轉挪用，卻不主動繳納，抗繳心態及阻礙公權力執行的脫產行為明顯。

行政執行官查得公司在2016至2018年間營業銷售金額合計超過1億多元；公司於2017年至2019年間以外幣帳戶陸續匯出外幣金額折合新台幣180萬多元；公司的存款帳戶共有數百筆交易紀錄，資金往來非常頻繁，其中更有數十筆進出金額超過百萬，每當帳戶內資金轉入後當天即以轉帳或領現方式提領一空，彰化分署總扣不到錢。

另外，江男為擴展公司業務多元化經營，2017年間又以公司機械設備作價1550萬元投資其他公司，並擔任他公司的董事，而江男為捏造公司已無資產可供繳納欠費的假象，更辯稱公司財產已遭廠辦房東聲請法院查封拍賣，彰化分署使出「殺手鐧」，向彰化地方法院聲請管收3個月獲准。