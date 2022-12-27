快訊

「堅決反對延長兵役」 趙少康：國民黨執政一定改回來

估明年「這時間」達疫情高峰期 黃立民：單日5萬例不是不可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化大老闆欠稅款470萬元被管收 家人拿千萬房擔保救人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化和美一間化學原料批發公司老闆江姓男子積欠勞保費、勞工退休金、健保費、汽車燃料使用費及使用牌照稅等總計近700萬元未繳，遭行政執行署彰化分署強制執行，但江男處心積慮將公司資金移轉挪用「清零」，江男在耶誕節被管收，家人昨急到彰化分署繳納現金50萬元，並提供千萬透天厝作為擔保，保證明年起會按月繳納才得以返家。

勞工保險局等行政機關2016年起陸續移送行政執行署彰化分署強制執行，彰化分署積極調查公司財產執行追繳280萬餘元，但至今連同滯納金及利息仍有470萬多元未獲清償，經通知江男到案報告公司財產狀況，但他拒不提出清償方案。

彰化分署指出，64歲的江男擔任公司負責人，在執行過程處心積慮將公司資金移轉挪用，卻不主動繳納，抗繳心態及阻礙公權力執行的脫產行為明顯。

行政執行官查得公司在2016至2018年間營業銷售金額合計超過1億多元；公司於2017年至2019年間以外幣帳戶陸續匯出外幣金額折合新台幣180萬多元；公司的存款帳戶共有數百筆交易紀錄，資金往來非常頻繁，其中更有數十筆進出金額超過百萬，每當帳戶內資金轉入後當天即以轉帳或領現方式提領一空，彰化分署總扣不到錢。

另外，江男為擴展公司業務多元化經營，2017年間又以公司機械設備作價1550萬元投資其他公司，並擔任他公司的董事，而江男為捏造公司已無資產可供繳納欠費的假象，更辯稱公司財產已遭廠辦房東聲請法院查封拍賣，彰化分署使出「殺手鐧」，向彰化地方法院聲請管收3個月獲准。

江男被管收，其胞弟立即與彰化分署商談分期償還方案，12月26日一早從桃園驅車至彰化分署繳納現金50萬元，更提供價值上千萬元的透天厝作為擔保，保證從明年1月起會按月繳納50萬元，江男才終於可以返家團聚。

江姓男子積欠勞保費、勞工退休金、健保費、汽車燃料使用費及使用牌照稅等總計近700萬元未繳，彰化分署執行人員移送江男（左二）向彰化地方法院聲請管收。圖／彰化分署提供
江姓男子積欠勞保費、勞工退休金、健保費、汽車燃料使用費及使用牌照稅等總計近700萬元未繳，彰化分署執行人員移送江男（左二）向彰化地方法院聲請管收。圖／彰化分署提供

彰化 透天厝 保費

延伸閱讀

彰化偏鄉學校成立單車社 為南台灣走讀之旅暖身

司機疑被大重機車隊嚇傻 彰化大貨車急煞車翻覆躺路中

影／彰化高中生騎機車疑趕上學 一頭撞上救護車傷勢嚴重

彰化第一個公辦托嬰中心在和美揭牌 2年內再成立16處

相關新聞

退休台大土木系教授 涉領國科會補助費200萬遭搜索

已退休的台灣大學土木系教授黃良雄，涉嫌於2010至2019年間，涉嫌利用助理及人頭，詐領多件國科會研究計畫補助費，九年間...

彰化吸毒男駕車時速百公里撞死移工 判5年徒刑

彰化縣許姓男子前（2020）年9月吸毒後，以百公里疾速開車，在溪湖鎮彰水路一段由南往北行駛，追撞鄧姓外籍移工致死。許男坦...

南投埔里玩飛行傘「越級打怪」 他高空墜落下半身重傷教練挨告

飛行傘教練顏姓男子2020年1月時與郭姓男子相約自台北南下前往南投埔里飛行場飛行，但郭男卻「越級打怪」，以飛行傘執照P2...

民雄鄉前鄉代主席遭控「1票500」買票 連任失利還遭訴

嘉義縣民雄鄉鄉民代表會前主席周榮茂，遭控為力拚連任，10月下旬涉分別拿3萬、2萬現金給樁腳，請託以每票500元或1000...

彰化大老闆欠稅款470萬元被管收 家人拿千萬房擔保救人

彰化和美一間化學原料批發公司老闆江姓男子積欠勞保費、勞工退休金、健保費、汽車燃料使用費及使用牌照稅等總計近700萬元未繳...

關最久的死囚！綁富商撕票判死22年沒執行 陳憶隆聲請再審開庭

男子黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，22年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的2個死囚，而同案被告徐自強7年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。