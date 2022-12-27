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關最久的死囚！綁富商撕票判死22年沒執行 陳憶隆聲請再審開庭

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，22年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的2個死囚，而同案被告徐自強7年前無罪確定，黃、陳數度以「有新事證」為由聲請再審、停止執行刑罰被駁回；陳憶隆再度聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，陳說「一個案子怎會有2個不同鑑定報告？」

陳憶隆、黃春棋被控1995年9月1日與徐自強、黃銘泉共謀擄走黃春樹，殺害後向家屬勒贖7千萬元，在汐止山區挖洞棄屍；警方先後逮捕黃春棋、陳憶隆，兩人都咬出共犯黃銘泉、徐自強。黃銘泉潛逃泰國，後來身亡，徐自強案發9個月後投案，堅稱自己清白。

黃春棋、陳憶隆、徐自強2000年4月27日被判死刑定讞，徐自強的律師團聲請釋憲，大法官作出影響國內刑事訴訟制度的釋字582號解釋，指共同被告自白不能當成有罪認定的唯一證據，徐因高院更9審判決無罪，最高法院也維持無罪判決，徐被關押5624日，高院裁准2812萬元補償金。

因徐自強的爭議，連帶讓陳憶隆、黃春棋成為國內判決確定最久、卻未執行的死刑犯。陳憶隆今開庭主張，確定判決使用的鑑定報告與徐自強案鑑定報告不同，「一個案子怎麼會有2個不同報告」，所以他以新的鑑定報告來聲請再審。

陳憶隆指出，新的鑑定報告足堪認定被害人屍體未遭硫酸潑灑，雖然他2018年也曾以新鑑定報告、刑事局回函、法醫鑑定報告作為證據聲請再審被駁回，但當時法院裁定未說明清楚為何會有2個不同鑑定報告，也未說明請處不採新鑑定報告、刑事局回函、法醫鑑定報告的理由，故他才重新提再審。

公訴檢察官認為，陳憶隆前次聲請再審已被裁定駁回，這次又重提再審，屬於刑事訴訟法第434條第3項「經前項裁定後，不得更以同一原因聲請再審」的要件。法官庭末諭知候核辦。

死囚陳憶隆。記者林孟潔／攝影
死囚陳憶隆。記者林孟潔／攝影
死囚陳憶隆。記者林孟潔／攝影
死囚陳憶隆。記者林孟潔／攝影

死刑 刑事訴訟 台灣高等法院

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