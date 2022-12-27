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錢帥君男友遭控教唆擄人最重判6月 他因警方疏失仍在調查中

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

自稱名模錢帥君男友郭哲敏前員工的吳姓男子日前至台北地檢署控告郭教唆小弟綁架、凌虐他，並指新北地檢署與三重警分局大案小辦。新北檢回應，案件早已依妨害自由、傷害罪起訴，新北地方法院依私行拘禁、幫助私行拘禁處郭哲敏小弟張旭昇等5人6月至3月徒刑不等，郭哲敏則因三重警方疏失，目前仍由警方處理中。

判決指出，張旭昇因與吳姓男子有財務糾紛，與張旭元、林富祥、施秉言和兩名身分不明的男子在去年9月28日將吳男強押上車後載到彰化由黃瑞棋管理的倉庫內私行拘禁，兩名身分不明的男子離開後，張旭昇等人開始凌虐吳男，直到當天下午警方循線查到倉庫並救出吳男。

合議庭依私行拘禁處郭哲敏小弟張旭昇等4人6月徒刑，另提供倉庫的黃瑞棋，依幫助私行拘禁處3月徒刑。

本月初，吳男在自己的臉書貼文，附上預錄的影片，指控郭哲敏去年9月教唆手下將他從三重強擄至彰化，後來他被警方救出，檢警卻僅以傷害案偵辦。吳男同時還指控三重警分局在警詢期間，讓郭哲敏大搖大擺走進分局探視嫌犯，而且當時綁匪沒有上銬就坐在他身旁，讓他非常害怕。

三重警分局駁斥吳男，指當時警方只花8個小時就救出吳男、逮捕5名嫌犯，所有嫌犯上銬，與被害人隔離詢問，期間沒有任何親友到場探視嫌犯，也沒有聘請律師，雙方避重就輕只說是債務糾紛，且依吳男陳述、指控是郭哲敏在幕後教唆擄人，通知郭哲敏於去年10月5日由律師陪同到案說明，但檢方調查發現，警方當時製作筆錄後，未依正常程序移送地檢署，使郭哲敏「逃過一劫」，目前已發函請警方依一般程序重新辦理移送。

郭哲敏小弟控擄人案判決出爐，新北地院依私行拘禁處郭哲敏小弟張旭昇等4人6月徒刑，另提供倉庫的黃瑞棋，依幫助私行拘禁處3月徒刑；郭哲敏因警方移送疏失，目前仍在調查中。記者蔣永佑／攝影
郭哲敏小弟控擄人案判決出爐，新北地院依私行拘禁處郭哲敏小弟張旭昇等4人6月徒刑，另提供倉庫的黃瑞棋，依幫助私行拘禁處3月徒刑；郭哲敏因警方移送疏失，目前仍在調查中。記者蔣永佑／攝影

律師 綁架

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