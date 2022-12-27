錢帥君男友遭控教唆擄人最重判6月 他因警方疏失仍在調查中

自稱名模錢帥君男友郭哲敏前員工的吳姓男子日前至台北地檢署控告郭教唆小弟綁架、凌虐他，並指新北地檢署與三重警分局大案小辦。新北檢回應，案件早已依妨害自由、傷害罪起訴，新北地方法院依私行拘禁、幫助私行拘禁處郭哲敏小弟張旭昇等5人6月至3月徒刑不等，郭哲敏則因三重警方疏失，目前仍由警方處理中。

判決指出，張旭昇因與吳姓男子有財務糾紛，與張旭元、林富祥、施秉言和兩名身分不明的男子在去年9月28日將吳男強押上車後載到彰化由黃瑞棋管理的倉庫內私行拘禁，兩名身分不明的男子離開後，張旭昇等人開始凌虐吳男，直到當天下午警方循線查到倉庫並救出吳男。

合議庭依私行拘禁處郭哲敏小弟張旭昇等4人6月徒刑，另提供倉庫的黃瑞棋，依幫助私行拘禁處3月徒刑。

本月初，吳男在自己的臉書貼文，附上預錄的影片，指控郭哲敏去年9月教唆手下將他從三重強擄至彰化，後來他被警方救出，檢警卻僅以傷害案偵辦。吳男同時還指控三重警分局在警詢期間，讓郭哲敏大搖大擺走進分局探視嫌犯，而且當時綁匪沒有上銬就坐在他身旁，讓他非常害怕。