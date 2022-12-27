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影／BMW男綠燈卡路中不動 見警衝撞警車警破窗逮人抓酒駕

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局西屯所在今早獲報，一輛BMW停在路中，見綠燈也不通行，警方到場察看時，胡姓駕駛拒不開門，還加速衝撞警車，警方破窗後抓人，發現胡酒精濃度超標，詢問後依公共危險等罪送辦。

第六警分局在今天上午8時許獲報，西屯區河南路2段、福星路有一輛BMW轎車，在綠燈時仍停在路中，員警前往察看，要求車內胡姓駕駛（25歲）下車受檢，但胡拒不配合，還加速欲駛離現場，直至撞到擋在前方的巡邏車才停下。

警方巡邏車保險桿被胡車撞到凹陷，警員見狀為避免危害擴大，立即使用警棍擊破駕駛座車窗，將胡男拉出車外壓制逮捕，酒測後發現胡男酒測值超標，濃度超過每公升0.25毫克，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

第六警分局長蔡元戎說，112年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續守護治安、交安，要讓民眾感受警方強力打擊犯罪、嚴懲酒駕的決心，維護台中市民安心生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市胡姓男子今早駕駛BMW轎車，停在西屯區河南路、福星路口，因衝撞警車，警方破窗抓人，發現他酒駕。圖／讀者提供
台中市胡姓男子今早駕駛BMW轎車，停在西屯區河南路、福星路口，因衝撞警車，警方破窗抓人，發現他酒駕。圖／讀者提供
台中市胡姓男子今早駕駛BMW轎車，停在西屯區河南路、福星路口，因衝撞警車，警方破窗抓人，發現他酒駕。圖／讀者提供
台中市胡姓男子今早駕駛BMW轎車，停在西屯區河南路、福星路口，因衝撞警車，警方破窗抓人，發現他酒駕。圖／讀者提供
台中市胡姓男子今早駕駛BMW轎車，停在西屯區河南路、福星路口，因衝撞警車，警方破窗抓人，發現他酒駕。圖／讀者提供
台中市胡姓男子今早駕駛BMW轎車，停在西屯區河南路、福星路口，因衝撞警車，警方破窗抓人，發現他酒駕。圖／讀者提供

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