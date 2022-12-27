快訊

老公逆風力挺宋逸民不挺她 小甜甜發聲了：有些遺憾

直播／義務役延長為一年 蔡總統下午3時30分親上火線接受提問

國民法官現身說法 新制度上路需全民共同參與

中央社／ 台北27日電

國民法官制度將於112年1月1日施行，為去除民眾的疑慮，司法院邀請曾參與模擬法庭的5位國民法官，拍攝「國民法官，其實我們都可以篇」影片，分享參與審判過程的親身體驗。

司法院今天召開例行記者會，就「國民法官，其實我們都可以篇」影片進行首映，會中並邀請實際參與國民法官模擬法庭的民眾親臨現場，分享心得經驗。

司法院表示，影片邀請不同領域的人員分享擔任國民法官的經驗，包含社工師、醫師、退休人士、健身房行政業務、工程師等，藉由他們從擔心、排斥到認同、支持的心路歷程，讓未來有機會擔任國民法官的民眾，了解到不需要懂法律也能參與審判。

影片中，黃先生說：「因為大家都素人，對這個東西本身的經驗沒有，他們就是要讓你原來的想法表現出來。」許小姐說：「一路上，法官都很細心地告訴我們下一個步驟是什麼，然後還有一些在檢辯雙方在辯論的時候，其實他們都解釋很到位。」

陳先生說：「親自當國民法官之後，才會知道其實判案的兩難，法官也是人他不是神，那我認為國民法官是可以來分擔法官這方面的負擔。」

到場的劉小姐分享擔任國民法官的經驗，她表示，一開始懷疑「沒有法律專業背景的人，真的可以做好國民法官嗎？」，但全程參與後，進一步深刻體會到，將來民眾可以直接參與審判，近身了解、參與司法審判運作，或許還是會有批評，但這些批評會是比較有所本、比較貼近真實的。

她並表示，新制度上路，不可能是完美的，需要全民共同付出與參與，她相信擔任國民法官的民眾會嚴正地看待自己的職責，積極地維護公平正義。

國民法官

延伸閱讀

台灣陪審會年度民調 逾8成受訪者不滿司法改革

國民法官新制將實施 中華郵政發行紀念郵票小全張

國民法官新制112年上路 83%民眾認為會讓司法更好

因應國民法官制度 蔡清祥期勉檢察機關全力以赴

相關新聞

影／BMW男綠燈卡路中不動 見警衝撞警車警破窗逮人抓酒駕

台中市第六警分局西屯所在今早獲報，一輛BMW停在路中，見綠燈也不通行，警方到場察看時，胡姓駕駛拒不開門，還加速衝撞警車，...

台灣陪審會年度民調 逾8成受訪者不滿司法改革

去年台灣陪審團協會曾針對翁茂鍾案、司法信賴度、司改成效及國民陪審制等進行民調，結果顯示人民對於司法信任度崩盤、司改成效低...

夜店撿屍辣妹5萬和解獲緩刑、他不甩觀護人要求 緩刑被撤銷

林姓男子去年在夜店認識一名辣妹，兩人酒後又唱又跳，林男卻趁扶辣妹進旅館房間時，涉嫌性侵得逞，事後雙方以5萬元和解。林男被...

釣蝦場業者被控違法竊電 台電索30萬一理由獲免賠確定

台中市詹姓男子在大里區經營釣蝦場，2019年間頂讓給另人經營，不過台電在同年稽查時發現，該場有使用違法節電設備，導致電表...

反滲透法辦快篩賄選 中華人權協會：動輒起訴兩岸交流將停滯

士林地檢署以涉犯「反滲透法」、「公職人員選舉罷免法」查案並起訴，另有市民赴大陸遭陸委會裁罰；中華人權協會接獲陳情表示，反...

嚮導帶隊進武陵亂丟菸蒂 燒東勢林班地2.5公頃遭訴

台中市紀姓、田姓男子在今年8月間，擔任中興大學研究員的嚮導，帶隊到武陵農場馬武霸登山道，中午休息時，紀男在大甲溪24林班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。