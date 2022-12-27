國民法官現身說法 新制度上路需全民共同參與

國民法官制度將於112年1月1日施行，為去除民眾的疑慮，司法院邀請曾參與模擬法庭的5位國民法官，拍攝「國民法官，其實我們都可以篇」影片，分享參與審判過程的親身體驗。

司法院今天召開例行記者會，就「國民法官，其實我們都可以篇」影片進行首映，會中並邀請實際參與國民法官模擬法庭的民眾親臨現場，分享心得經驗。

司法院表示，影片邀請不同領域的人員分享擔任國民法官的經驗，包含社工師、醫師、退休人士、健身房行政業務、工程師等，藉由他們從擔心、排斥到認同、支持的心路歷程，讓未來有機會擔任國民法官的民眾，了解到不需要懂法律也能參與審判。

影片中，黃先生說：「因為大家都素人，對這個東西本身的經驗沒有，他們就是要讓你原來的想法表現出來。」許小姐說：「一路上，法官都很細心地告訴我們下一個步驟是什麼，然後還有一些在檢辯雙方在辯論的時候，其實他們都解釋很到位。」

陳先生說：「親自當國民法官之後，才會知道其實判案的兩難，法官也是人他不是神，那我認為國民法官是可以來分擔法官這方面的負擔。」

到場的劉小姐分享擔任國民法官的經驗，她表示，一開始懷疑「沒有法律專業背景的人，真的可以做好國民法官嗎？」，但全程參與後，進一步深刻體會到，將來民眾可以直接參與審判，近身了解、參與司法審判運作，或許還是會有批評，但這些批評會是比較有所本、比較貼近真實的。

她並表示，新制度上路，不可能是完美的，需要全民共同付出與參與，她相信擔任國民法官的民眾會嚴正地看待自己的職責，積極地維護公平正義。