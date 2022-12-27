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台灣陪審會年度民調 逾8成受訪者不滿司法改革

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

去年台灣陪審團協會曾針對翁茂鍾案、司法信賴度、司改成效及國民陪審制等進行民調，結果顯示人民對於司法信任度崩盤、司改成效低落。今年台灣陪審團再度進行「人民對司法改革評分」網路投票，在534份有效問卷中，對於司法不信任度高達84.4%，而年度形容司法院成績的代表字則為「爛」。

今天共同公布這份年度民調的，包括台灣陪審團協會理事長鄭文龍、時代力量立法委員陳椒華、台灣公民參與協會理事長何宗勳、監所關注小組理事長陳惠敏和野火法律事務所主持律師陳為祥。該會認為，人民不滿民進黨執政，司法改革失敗是主因之一，也導致這次的民進黨敗選。

其中，不滿意今年司法院司法改革者有84.2%（含很差及72.8%、差11.4%)；不信任司法的有84.4%（很不信任62.9%、不信任21.5%）；覺得法官不公正的有78.1%（很不公正50.1%，不公正28%）；認為司法不獨立的有84.7%（很不獨立62.2%，不獨立22.5%）。

此外，受訪者也選出今年司法院成績的代表字，第一名為「爛」（62.3%），其次為「亂」15.7%，第三名為「平」9.1%，「好」僅有4.8%的人選擇。

台灣陪審團協會表示，上述評分結果顯示，歷經去年翁茂鍾案後，司法院並沒有痛定思痛，大刀闊斧投身司法改革，反而花了大筆經費在做「國民法官」的大內宣，以致司法依然無法獲取人民信任，真正淘汰不適任法官少之又少。過去兩年來，由人民申請的「法官評鑑」竟無一案成立，顯然實質上無法發揮功效。

台灣陪審會協會公布年度民調，逾8成受訪者不滿司法改革。圖／台灣陪審會協會提供
台灣陪審會協會公布年度民調，逾8成受訪者不滿司法改革。圖／台灣陪審會協會提供

司法改革

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