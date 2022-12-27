夜店撿屍辣妹5萬和解獲緩刑、他不甩觀護人要求 緩刑被撤銷

林姓男子去年在夜店認識一名辣妹，兩人酒後又唱又跳，林男卻趁扶辣妹進旅館房間時，涉嫌性侵得逞，事後雙方以5萬元和解。林男被依強制性交判刑2年，緩刑5年，但要服120小時義務勞務，卻沒按要求，到指定地點報到，因沒有履行緩刑義務，法院判撤銷他緩刑，讓他入監。

判決指出，林男2019年4月間在高雄市某間夜店認識這名辣妹，隔天兩人又在另一間夜店碰頭，一起喝酒、跳舞嗨到隔天凌晨4時許，後來林男見辣妹已經喝醉，於是騎機車帶她到附近青年旅館休息。

沒想到林卻趁辣妹醉倒時，涉嫌「撿屍」性侵得逞，辣妹醒來發現遭林男硬上，氣得對他提告，高雄地院審理時，林男坦承當天確實趁辣妹醉倒，在床上和她發生關係。

林男出庭時，與辣妹以５萬元達成和解，法官考量他不是使用激烈手段逼辣妹就範，女方也願意原諒林男，最後依強制性交罪判刑2年，另宣告緩刑5年，但緩刑期間，要至政府機關、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體提供120小時義務勞務。

只不過從去年11月3日判決確定以來，林男只有到地檢署報到，卻未按觀護人指示，前往高雄監獄執行義務勞務，觀護人發現後，曾經多次提醒林男要到雄監服勞務，他卻從來沒有到場，直到今年11月2日屆滿時，義務勞務時數仍為0小時。

執行檢察官認為，林男沒在履行期限內完成120小時義務勞務，可見緩刑宣告沒有達到效果，有執行刑罰必要，向法院聲請撤銷緩刑。