快訊

疫情升溫 相隔月餘再破兩萬人！本土今增2萬4427例

一夜回到解放前？大陸「全面放開」 極端解封的疫情錯亂

官員大合照惹「魔獸」不爽走人？球團依賴政府奶水是問題

釣蝦場業者被控違法竊電 台電索30萬一理由獲免賠確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市詹姓男子在大里區經營釣蝦場，2019年間頂讓給另人經營，不過台電在同年稽查時發現，該場有使用違法節電設備，導致電表失準，台電求償30萬元的電費損失，不過詹否認涉案，辯稱過去經營9年期間，度數無明顯異常，也是向前手承租，二審採信詹說詞，廢棄一審判決，判免賠確定。

判決指出，詹姓男子從2012年間向林姓男子承租土地經營釣蝦場，2019年5月間，才把釣蝦場頂讓給另人經營，不過同年9月間，台電前往稽查時發現，該場有私接組合電源，導致電費失準，而經更正後，每期使用電費度數，從2000、3000多度爆增到8000、9000多度，台電因此向詹追償4.6萬度的營業損失，索賠30萬元。

不過詹男否認涉案，辯稱全案的刑事訴訟部分，已經台中高分院審理後，判處無罪確定，而且他經營釣蝦場9年時間，電費度數沒有明顯異常，也無顯著降低狀況，台電沒有派人通知他電量有使用異常，所以他無從預見釣蝦場用電量異常狀況。

一審時不採信詹男說詞，判詹男得賠30萬元，不過二審根據詹男過去經營釣蝦場時的用電度數，認為詹承租期間，電費沒有明顯偏低的情勢，從用電量變化觀察，無法認定詹有發現用電異常，進而推知電表有私接組合電源的情形，採信詹男說詞，判詹免賠，全案確定。

台中市詹姓男子經營的釣蝦場被台電指控有竊電情事，求償30萬元，台中地院判詹免賠確定。圖／報系資料照
台中市詹姓男子經營的釣蝦場被台電指控有竊電情事，求償30萬元，台中地院判詹免賠確定。圖／報系資料照

延伸閱讀

幼童打疫苗拿退燒藥 健保沒給付5醫師開藥被控詐健保費

爆米花／吳昇峰盼鞏固地位 變配球率合庫搶勝

侯友宜稱不能老把核廢料放新北 台電：凸顯核電兩難

爆米花／林奕丞完美壓制、陳聖賢關鍵安 4強決賽台電搶首勝

相關新聞

台灣陪審會年度民調 逾8成受訪者不滿司法改革

去年台灣陪審團協會曾針對翁茂鍾案、司法信賴度、司改成效及國民陪審制等進行民調，結果顯示人民對於司法信任度崩盤、司改成效低...

夜店撿屍辣妹5萬和解獲緩刑、他不甩觀護人要求 緩刑被撤銷

林姓男子去年在夜店認識一名辣妹，兩人酒後又唱又跳，林男卻趁扶辣妹進旅館房間時，涉嫌性侵得逞，事後雙方以5萬元和解。林男被...

釣蝦場業者被控違法竊電 台電索30萬一理由獲免賠確定

台中市詹姓男子在大里區經營釣蝦場，2019年間頂讓給另人經營，不過台電在同年稽查時發現，該場有使用違法節電設備，導致電表...

反滲透法辦快篩賄選 中華人權協會：動輒起訴兩岸交流將停滯

士林地檢署以涉犯「反滲透法」、「公職人員選舉罷免法」查案並起訴，另有市民赴大陸遭陸委會裁罰；中華人權協會接獲陳情表示，反...

嚮導帶隊進武陵亂丟菸蒂 燒東勢林班地2.5公頃遭訴

台中市紀姓、田姓男子在今年8月間，擔任中興大學研究員的嚮導，帶隊到武陵農場馬武霸登山道，中午休息時，紀男在大甲溪24林班...

南市攜手中央打擊非法濫倒 裁罰逾685萬元

台南市環保局打擊非法濫倒廢棄物，今年鎖定274家次業者申報資料，比對97輛次車輛GPS軌跡查核，加上尋找異常停留點等遠距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。