釣蝦場業者被控違法竊電 台電索30萬一理由獲免賠確定

台中市詹姓男子在大里區經營釣蝦場，2019年間頂讓給另人經營，不過台電在同年稽查時發現，該場有使用違法節電設備，導致電表失準，台電求償30萬元的電費損失，不過詹否認涉案，辯稱過去經營9年期間，度數無明顯異常，也是向前手承租，二審採信詹說詞，廢棄一審判決，判免賠確定。

判決指出，詹姓男子從2012年間向林姓男子承租土地經營釣蝦場，2019年5月間，才把釣蝦場頂讓給另人經營，不過同年9月間，台電前往稽查時發現，該場有私接組合電源，導致電費失準，而經更正後，每期使用電費度數，從2000、3000多度爆增到8000、9000多度，台電因此向詹追償4.6萬度的營業損失，索賠30萬元。

不過詹男否認涉案，辯稱全案的刑事訴訟部分，已經台中高分院審理後，判處無罪確定，而且他經營釣蝦場9年時間，電費度數沒有明顯異常，也無顯著降低狀況，台電沒有派人通知他電量有使用異常，所以他無從預見釣蝦場用電量異常狀況。