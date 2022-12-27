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反滲透法辦快篩賄選 中華人權協會：動輒起訴兩岸交流將停滯

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

士林地檢署以涉犯「反滲透法」、「公職人員選舉罷免法」查案並起訴，另有市民赴大陸遭陸委會裁罰；中華人權協會接獲陳情表示，反滲透法是要強化民主防衛，動輒對人民起訴，將會造成兩岸交流停滯，籲執法機關應謹慎使用權力。

中華人權協會表示，反滲透法是補充我現行法律的不足，就陳情人所言，僅是過去曾任大陸平潭地區的社區營造師，因台灣2022年5月間快篩試劑供不應求，基於幫助鄰里向廈門寶太公司取得試劑盒後，進而發放鄰居親友。

人權協會說，陳情人發放新冠病毒抗原檢測試劑盒的行為究竟與反滲透法所規範的防範境外敵對勢力滲透有何關聯？何以發放快篩即會造成威脅國家安全？陳情人是如何受境外敵對勢力指示？檢調應具體說明，不可為起訴而起訴。

人權協會說，另有陳情人表示，經大陸公司徵募擔任當地社區主任助理，後來遭陸委會裁罰，憲法規定「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」，在未有明確危害國安情形下以裁罰限制人民的「工作權」，即屬不當。

中華人權協會表示，如為防範未盡明確、具體的境外勢力威脅，動輒以維護國家安全之名拋棄憲法基本價值，無異於造成台灣社會的自我分歧，民眾更恐因政權更迭導致對陸政策昨是今非、昨非今是，進而無所適從。

中華人權協會於1979年在台北市創立，2004年更名迄今，是台灣第一個民間人權組織。

士林地檢署以涉犯「反滲透法」、「公職人員選舉罷免法」查案並起訴。 示意圖／ingimage
士林地檢署以涉犯「反滲透法」、「公職人員選舉罷免法」查案並起訴。 示意圖／ingimage

反滲透法

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