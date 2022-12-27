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珠寶商欠健保費 台北分署將拍賣紅寶石珍珠項鍊

中央社／ 台北27日電

法務部行政執行署台北分署今天表示，一名珠寶商滯欠10萬餘元健保費無力償還，因而交出南洋珠紅寶石等3條項鍊，將於明年1月3日的123聯合拍賣會上拍賣抵償。

台北分署發布新聞稿表示，將於明年1月3日下午3時舉辦民國112年首場123聯合拍賣會，當天將有南洋珠紅寶石等3條項鍊、藍寶石戒指1枚、手工波蘭陶170件等動產進行拍賣，另拍賣台北市文山區靜巷公寓等1筆建物及87筆土地等不動產。

新聞稿指出，一名珠寶商因滯欠健保費新台幣10萬餘元無力清償，在執行人員勸說下拿出南洋珠紅寶石、翠玉圓珠及天然丹泉石等3條項鍊供拍賣抵償，3條項鍊均附有寶石鑑定報告，歡迎民眾競標。

此外，此次不動產部分計有1筆建物及87筆土地進行拍賣，分別位於台北市文山區、信義區、新北市新店區、坪林區及金門縣金城鎮、金寧鄉等地。

台北分署說，其中位於台北市文山區興隆路三段221巷6弄內的公寓，位處靜巷，拍賣底價1219萬元，且拍定後點交，有意購買的民眾，可依自身需要至現場或採用通訊投標應買。

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