南市攜手中央打擊非法濫倒 裁罰逾685萬元

台南市環保局打擊非法濫倒廢棄物，今年鎖定274家次業者申報資料，比對97輛次車輛GPS軌跡查核，加上尋找異常停留點等遠距查核及蒐證，再配合車牌鎖定，全面掌握廢棄物流向，已查獲88件非法棄置案，42件移送台南地檢署偵辦，裁罰金額超過685萬元。

台南市政府為能有效遏阻不肖清除業者、不法集團濫倒廢棄物，成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組，環保局表示，上周的跨局處專案會議，創全國之先邀請中央機關與國營事業共同研商，讓中央與地方合作，杜絕廢棄物非法棄置問題。

跨局處專案會議達成共識，利用科技智慧 (UAV)及增設路口監視器(CCTV)等設備，加強空中監看及重要道路攔檢，以及提高巡查頻率，遏止亂倒行為汙染國土。

廢棄物非法棄置跨局處專案小組於今年10月成立，由市政府結合37區公所、11局處主管機關及15個中央機關等土地權責單位，共同執行轄管河川溝渠、公園、空地空屋及農林漁牧等土地盤點及巡查，再結合科技執法如國土「衛星影像變異點」及車牌辨識系統、在廢棄物棄置熱區架設移動式攝影機並加強無人飛行載具 (UAV)進行巡邏，另結合民間巡守志 (義)工通報系統進行監控巡視等，執行至今已進行超過百次巡查。