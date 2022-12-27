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問完小孩誰的種後持酒瓶打殘人 北巿男落網辯：他沒付酒錢

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名江姓男子邀約楚姓男子與楚的女友，到萬華區東園街上居酒屋慶祝，江男不勝酒力，對著楚說「小孩是誰的種？」楚聽聞後拉著女友要離去，雙方發生爭吵，江就持酒瓶砸向楚男，導致楚右眼眼球破裂，萬華警方趕到現場逮捕，警詢後依重傷害罪嫌送辦。

警方調查，江男（28歲）日前晚間11點半左右，邀約楚男（27歲）與楚的女友，到萬華區東園街上的居酒屋飲酒作樂，幾杯黃湯下肚後，江男在酒酣耳熱之際，對著楚男還有女友問「小孩是誰的種？」楚不滿，拉著女友離席。

江男認為楚男離開，但應分攤酒錢，雙方進而發生衝突，江就拿著玻璃酒瓶攻擊楚男頭部，造成楚男右眉骨骨折、右眼眼球破裂，經醫師診斷勢力恐永久受損（裸視0.5以下）。

萬華警分局西園路派出所員警獲報趕到現場，抵達當下時已無衝突，便立即調閱監視器釐清案發經過，江男供稱是怕楚不付錢才出手。警詢後依重傷害罪嫌送辦。

萬華分局呼籲，民眾飲酒應適度並避免影響他人，若發生傷人與自傷等違法脫序行為，將斷送自身美好前途，遇有任何不法情事，警方必定會以強制力介入，適時管束與逮捕，並依法辦理，請民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

江男擔心楚男離席不分攤酒錢，持玻璃酒瓶毆打楚男頭部。記者邱奕能／翻攝
江男擔心楚男離席不分攤酒錢，持玻璃酒瓶毆打楚男頭部。記者邱奕能／翻攝

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