他嫌樓上鄰居太吵...一刀刺死登門理論的婦人判關12年8月定讞

洪姓男子酒後與陳姓女鄰居在陽台發生口角，他見陳婦拿菜刀下樓理論，先扔木椅再拿水果刀「應戰」，最終殺死陳婦。一、二審依殺人罪判洪12年8月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

洪為臨時工，平時與女友住在桃園龜山某社區大樓，他去年10月17日下午不滿陳婦的兒子製造噪音，兩人先在陽台叫囂，他看陳婦拿菜刀登門理論，也拿出一把全長29公分、刃長18.1公分的水果刀應對，雙方在6樓電梯間衝突。

洪朝陳婦左側背部肩胛部下方刺殺1刀，這1刀刺穿她肺部，他沒拔出凶刀，反而將婦人推倒於地，還跨坐在她肚子上壓制，刀傷深達18公分。陳婦兒子聞聲下樓，洪見狀隨即回家打110報警自首，陳婦送醫不治。

洪坦承刺死陳婦，但否認殺人，辯稱是因對方拿刀來理論，他一時義憤才拿水果刀，應屬「義憤殺人」。當天他在家喝酒，一直聽到樓上發出噪音，因此到陽台向樓上咆哮「不要一直講不聽」，陳婦也回嘴「現在是想怎樣」，爭吵中他撂話「下來講」。

一審認為洪與陳婦因噪音問題而起爭執，但噪音糾紛客觀上不足以引起公憤至無可容忍，不符合義憤殺人要件；而洪在警察發現犯罪前自首，自首的動機「並無限定」，符合減刑條件。