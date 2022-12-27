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不滿辱慈濟 北檢掛旗男咬傷周玉蔻員工遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

具有強烈政治傾向的田姓男子，日前才潛入台北地檢署頂樓，掛上民進黨旗，正由檢警偵辦。他另涉嫌於今年9月中旬，因不滿名嘴周玉蔻侮辱慈濟證嚴法師是中共同路人，闖入周女經營的網路媒體「放言」，咬傷並持保溫瓶毆打員工，台北地檢署今依傷害罪嫌起訴他。

日前田男涉嫌在北檢漏夜偵辦新竹市長高虹安詐領立委助理費隔天，潛入頂樓在旗桿國旗上方，再掛上一面民進黨旗，因此遭北檢依刑法無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦罪偵辦中。

檢方調查，今年9月中旬，田男不滿周玉蔻批評慈濟證嚴法師，說慈濟是中共同路人，於是跑去「放言」欲找周女理論，卻與傅姓員工起衝突，過程中不僅咬傷對方，還持保溫瓶毆打對方後腦。

事隔兩天，田男又跑去寶島聯播網放置一個發臭的月餅禮盒欲給周女，一度被誤以為是爆裂物，又引起一陣虛驚，此部分目前也由檢方偵辦中。

2020年11月間，田男不滿中天電視遭NCC撤照，先致電NCC委員、台大新聞研究所教授林麗雲揚言對其不利，再到NCC大樓噴漆洩憤，被台北地院依恐嚇及毀損罪，分別判刑2月及罰金2000元。

潛入北檢頂樓懸掛民進黨旗的田姓男子，因今年9月咬傷吉歐商周玉蔻公司員工遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
潛入北檢頂樓懸掛民進黨旗的田姓男子，因今年9月咬傷吉歐商周玉蔻公司員工遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

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