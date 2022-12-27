里長當選人發物資禮盒賄選 北檢提當選無效之訴

新北市新店區香坡里新任里長郭永城，涉嫌於今年10月30日，以舉辦慈善活動為由，贈送選民內含白米、米粉及印有競選文宣口罩的物資禮盒，共計價值約350元。台北地檢署今依涉犯選罷法賄選罪嫌將郭男起訴，並向台北地院提起當選無效之訴。

檢警調查，郭永城選前身兼新北市蘆洲區某慈善功德會顧問，因此請該會蘇姓負責人協助舉辦慈善活動，並通知香坡里的中低收入戶選民參加，經查當天約有6、70位選民到場並獲贈禮盒。