聽新聞
test
0:00 / 0:00
里長當選人發物資禮盒賄選 北檢提當選無效之訴
新北市新店區香坡里新任里長郭永城，涉嫌於今年10月30日，以舉辦慈善活動為由，贈送選民內含白米、米粉及印有競選文宣口罩的物資禮盒，共計價值約350元。台北地檢署今依涉犯選罷法賄選罪嫌將郭男起訴，並向台北地院提起當選無效之訴。
檢警調查，郭永城選前身兼新北市蘆洲區某慈善功德會顧問，因此請該會蘇姓負責人協助舉辦慈善活動，並通知香坡里的中低收入戶選民參加，經查當天約有6、70位選民到場並獲贈禮盒。
至於郭男用來賄選的禮盒，內容物包括白米、米粉、豆皮、飲料、王子麵、礦泉水，以及印有郭男競選文宣的口罩，郭男也在現場尋求選民支持，最後並順利當選。這個月9日台北地檢署發動搜索、約談，訊後郭以10萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言