國民法官新制112年上路 83%民眾認為會讓司法更好

國民法官新制將於112年上路，司法院今天公布民眾對國民法官制度認知調查報告，根據民調結果，有81.7%的受訪民眾知道國民法官制度，83%民眾則認同國民法官制度會讓司法更好。 國民法官新制將於112年上路，圖為士林地方法院舉辦最終場模擬法庭。聯合報系資料照／記者蕭雅娟攝影

司法院指出，依據此次民調結果，有81.7%的受訪民眾知道國民法官制度，相較於2年前的民調結果，認知度上升25.7%，進步幅度達45.8%；另有83%的受訪民眾認為此制度可讓司法更好，相較於109年12月的民調結果，認同度上升19%，進步幅度達29.7%。

根據民調，有61.5%的民眾願意擔任國民法官，分析願意擔任國民法官的前3大理由，分別是提供審判不同角度的多元觀點（86.2%）；讓司法更透明（84.7%）；讓社會上的不同意見可以互相交流理解（83.2%）。

另外，民眾可以配合參與審判的天數，則以3天以內為最多（34.1%），但若以4至5天的審判天數來觀察，則有45.9%的民眾可以配合。

司法院指出，本次民調是於今年11月1日至11月21日實施，由循證民調有限公司執行，使用「電腦輔助市場行銷調查系統（CAMI）」進行電話（市話＋手機）訪問，有效樣本為1068份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

司法院今天也發表「國民法官第2輪次模擬法庭統計結果」，針對國民法官對於整體制度、個別程序參與及參與審判後的審判體驗進行調查。結果顯示，民眾參與程度越深入，給予整體正面評價越高；且民眾越了解國民法官制度內涵，對於司法審判的信賴度也更高。

國民法官第2輪次實務模擬法庭活動，自10月1日至12月15日止，在全國22所地方法院辦理56場次完畢。調查對象包含到場參與民眾人數共1438人，其中獲選任為國民法官、備位國民法官共418人，到場參與選任而未獲選任的民眾則有1020人。

司法院刑事廳廳長李釱任表示，從調查結果，可見使民眾深入參與，對提高司法信賴有正面效益，全程參與的國民法官、備位國民法官在實際體驗後，表達強烈參與意願者提高至7成5以上，顯示參與民眾對制度的肯定與支持。

李釱任說，調查顯示，民眾越了解制度，對於司法審判也有更高的信賴，如參與前民眾表達其對司法審判「非常信賴」僅21.76%，而全程參與審判後的國民法官、備位國民法官，表示對司法審判「非常信賴」則提升至58.56%。