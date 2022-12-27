竹市音樂展演空間遭盤查控執法過當 警：執法有據無過當

新竹市音樂展演空間彌聲 Mixing studio負責人林冠宇向媒體投訴，指本月初在展演空間進行不插電類型音樂演唱會時，遭警方刁難，以從事犯罪行為名義帶隊多名員警稽查，還在活動結束任意對民眾盤查、驅離，質疑警恐執法不當性或有其他隱情。對此，警方指出，員警執法有據，過程亦無過當。

警方澄清，12月10日晚間8點接獲民眾舉報，彌聲工作室有妨害安寧情形，警方到場了解，依社會秩序維護法調查，並勸止業者降低音量，調查業者違法事實與相關身分查證，現場並無施予強制力，惟為調查必要，行為人不服，依法得施予強制力帶回處所調查。

警方指出，經查看，該工作室位於地下1樓，僅有1處出入口、另有1處緊貼牆壁不鏽鋼逃生梯，當時正舉辦演唱會，現場約有250位民眾；依防空避難設施相關規定，該場地只能容留約78人，現場明顯過度擁擠，恐發生踩踏或其他公安事件。

警方說，有鑑於韓國梨泰院於今年10月底發生踩踏致多人死傷案，警方見排隊民眾已溢流至該店外道路上，為防止發生踩踏或其他公安事件，便於道路上向排隊民眾宣導地下室空間有限， 為安全起見勸導民眾離開勿再進場。警方13日已函報市府辦理稽查。市府15日與消防局等單位辦理聯合稽查，發現該工作室違反建築法第73條第2項，未變更建築物結構，責令業者應依規向相關單位辦理建築物安檢申報。

林冠宇給媒體的聲明稿指出，10日傍晚排隊入場的歌迷聽從現場工作人員指示，準備進入彌聲 Mixing studio 所經營的展演空間欣賞知名樂團帶來的不插電音樂演唱會。工作人員都以發號碼牌及定期巡視周邊狀況方式，引領歌迷排隊入場或是購買周邊。

林冠宇說，當晚有5至6名員警以有人檢舉從事犯罪行為為由稽查，製作調查紀錄時，無發現任何違法事實，卻執意進入活動場地中斷活動，並盤查演出人員。

林冠宇並說，活動進行間更驅趕排隊與任意盤查在店外等候入場簽名的樂迷，並疑似於現場散布不實謠言影響店家商譽。特定營業場所亦屬公眾得出入場所。警察執行巡邏勤務，基於防止危害目的，即可進入作一般任意性且非強制性檢視，惟未發現不法情事，即不得對在場民眾逕為盤查身分及任意妨礙其營業，因此當日做法遭質疑是否已違反警察職權行使法。

林冠宇表示，他遭受惡意檢舉事件多次，公司營運也有合法營業登記、建物使用執照、公共安全檢查簽證、消防安檢、保險等資料，但警方多次以不友善甚至妨礙營業的方式稽查，已造成許多損失包含客戶權益受損的金錢賠償。