台南法拍會明年1月3日登場 10.4噸自用大貨車受矚目
行政執行署台南分署明年1月3日上午10點，在台南分署中庭廣場舉行聯合拍賣會，拍賣包括TECO窗型冷氣機、三葉分離式冷氣機及40包培養土等動產，其中國瑞10.4噸自用大貨車，拍價起價為114萬元最受矚目。
台南分署表示，此案是台南地檢署國土專組檢察官查扣違反廢棄物清理法不法集團主嫌所使用大貨車，以及日前毒品專組檢察官查獲非法製造大麻工廠案件所查扣培養土40包及風乾大麻的冷氣機2台，有保管所費過鉅或有困難的情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意後，均委託台南分署在偵查中變價拍賣，以落實刑法沒收新制及澈底剝奪犯罪所得。
拍賣的大貨車為國瑞，2013年份，6403CC，未滯欠牌照稅、燃料費及交通罰鍰，拍價起價為114萬元。台南分署提醒，拍賣大貨車拍定人須當場以現金或經金融主管機關核准金融業者為發票人即期支票，或以信用卡刷卡支付拍定價金及鑑定費用2200元，才能領取標得的車輛。
台南分署說，明年1月3日拍賣會自上午9點30分起，憑身分證或相類身分證明文件開始登記，10點起正式競價拍賣。另訂於今年12月29日上午9點至9點50分，開放有意購買的民眾觀覽停放在城西焚化廠的自用大貨車。
為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處提供酒精進行手部消毒，並建議民眾配戴口罩，如遇雨天改至二樓拍賣台室時，僅開放70位民眾登記入場。
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